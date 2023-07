108MP कैमरे वाला सस्ता Realme C53 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स

Realme C53 Launched: रियलमी सी53 स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। जानें क्या-कुछ है खास…

रियलमी सी53 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Realme C53 Launched in India: रियलमी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Realme C53 लॉन्च कर दिया है। Realme के इस लेटेस्ट फोन की सबसे अहम खासियत है 108MP प्राइमरी रियर कैमरा। 10000 रुपये से कम में 108MP कैमरा ऑफर करने वाला यह पहला फोन है। इसके अलावा रियलमी सी53 में 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 128 जीबी स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइये आपको बताते हैं नए रियलमी सी53 की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Realme C53 कीमत रियलमी सी53 स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये है। जबकि 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। ब्लैक और गोल्ड कलर में लिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन रियलमी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर 26 जुलाई दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हैंडसेट को अर्ली बर्ड सेल के तहत आज (19 जुलाई) शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच खरीदा जा सकता है। बात करें लॉन्च ऑफर की तो ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और EMI, SBI क्रेडिट कार्ड और HDFC क्रेडिट कार्ड के साथ यह फोन लेने पर 500 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट + 500 रुपये कूपन के साथ ऑफ मिलेगा। यह ऑफर 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के लिए ही है। Also Read वनप्लस के दो स्मार्टफोन में बड़ी टक्कर, जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा Realme C53 स्पेसिफिकेशन्स रियलमी सी53 स्मार्टफोन में 6.74 इंच (1600 x 720 पिक्सल) एचडी+ IPS LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 560 निट्स तक पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। स्मार्टफोन में UNISOC T612 ऑक्टा-कोर 12nm प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 GPU दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम के साथ 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज और 6 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज का विकल्प मिलता है। स्टोरेज को 2 टीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Also Read WhatsApp का नया फीचर देखा? अब चैट करने के लिए अनजान नंबर नहीं करना होगा सेव, जानें पूरी डिटेल रियलमी का यह समार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। Realme C53 हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI T Edition के साथ आता है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Realme C53 स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर के साथ डेप्थ सेंसर दिया गया है। फोन में बैक पैनल पर एलईड फ्लैश दिया गया है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.0 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। सिक्यॉरिटी के लिए यह फोन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। हैंडसेट में 3.5mm ऑडियो जैक और नीचे की तरफ स्पीकर दिए गए हैं। रियलमी के इस फोन का डाइमेंशन 167.2×76.7×7.99mm और वजन 186 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

