कम बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने का है विचार तो आज हम आपको हैंडसेट निर्माता कंपनी रियलमी ब्रांड के रियलमी सी15 की अगली सेल तारीख (Realme C15 Next Sale Date) के बारे में जानकारी देंगे। इस बजट स्मार्टफोन की अहम खासियतों की बात करें तो फोन में 6000 एमएएच की दमदार बैटरी मिलती है।

Realme C15 Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले की बात करें तो डुअल-सिम वाला रियलमी सी15 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित रियलमी यूआई पर चलता है। इस रियलमी फोन में 6.5 इंच (720×1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 और ब्राइटनेस 420 निट्स है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: रियलमी फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम/64 जीबी तक स्टोरेज है।

कनेक्टिविटी: रियलमी सी15 में ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, 4जी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, ग्लोनास और माइक्रो-यूएसबी पोर्ट है।

बैटरी क्षमता: जान फूंकने के लिए रियलमी सी15 में 6,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कैमरा: कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर चार रियर कैमरे दिए गए हैं, प्राइमरी कैमरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर एफ/2.2। साथ में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/ 2.25 है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.0 है।

Realme C15 Price in India

रियलमी सी15 के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। वहीं, फोन के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10,999 रुपये है।

फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, पावर ब्लू और पावर सिल्वर। बता दें की अब इस रियलमी मोबाइल फोन की अगली सेल 10 सितंबर रात 8 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी।

