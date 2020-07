Realme C11 vs Redmi 8A Dual: जानें, कौन सा बजट स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार

Realme C11 vs Redmi 8A Dual, best smartphones under 10000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme ने हाल ही में भारत में अपने latest smartphone रियलमी सी11 को लॉन्च किया है। रियलमी के इस लेटेस्ट budget smartphone की मार्केट में सीधी भिड़ंत Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi के रेडमी 8ए डुअल स्मार्टफोन से होगी। कीमत और फीचर्स के मामले में ये दोनों ही बजट स्मार्टफोन्स एक-दूसरे से कितने अलग और दमदार हैं, आइए जानते हैं।

Realme C11 Price in India vs Redmi 8A Dual Price in India

रियलमी सी11 के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, रिच ग्रीन और रिच ग्रे। Realme Mobile Price की बात करें तो रियलमी सी11 के 2 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये तय की गई है।

Realme C11 Sale की बात करें तो हैंडसेट की पहली सेल 22 जुलाई दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर (realme store) या कह लीजिए रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट रियलमी डॉट कॉम पर शुरू होगी।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल के 2 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये, 3 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,299 रुपये और 3 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 8,999 रुपये है। Redmi Smartphone के तीन कलर वेरिएंट हैं, सी ब्लू, स्काई व्हाइट और मिडनाइट ग्रे।

Realme C11 specifications vs Redmi 8A Dual Specifications: डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर

डुअल-सिम (नैनो) वाले रियलमी सी11 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 प्रतिशत है।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल में 6.22 इंच एचडी+ (1520×720 पिक्सल) डिस्प्ले है। बता दें कि फोन के फ्रंट पैनल पर वाटरड्रॉप-नॉच में सेल्फी कैमरा को जगह मिली है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 भी है।

best smartphones under 10000: Realme C11 vs Redmi 8A Dual: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए लेटेस्ट Realme Phone में मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम और 32 जीबी है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर के साथ 3 जीबी तक रैम है। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 32 जीबी स्टोरेज मिलेगी। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Realme C11 vs Redmi 8A Dual: बैटरी क्षमता

रियलमी सी11 में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल में भी 5,000mAh की दमदार बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है जो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह फोन यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है।

Realme C11 vs Redmi 8A Dual: कनेक्टिविटी

Realme Smartphone में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी एलटीई, जीपीएस/ ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल में कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस एफएम रेडियो, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, डुअल सिम वीओएलटीई सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आता है।

best phones under 10000: Realme C11 Camera vs Redmi 8A Dual Camera

रियलमी सी11 में दो रियर कैमरे हैं, 13MP प्राइमरी कैमरा है। साथ में 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। फोन में यूजर को फिल्टर मोड, एचडीआर, एआई ब्लूटी, पोर्ट्रेट मोड और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

दूसरी तरफ, रेडमी 8ए डुअल के बैक पैनल पर दो रियर कैमरे हैं। 13MP प्राइमरी कैमरा सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। फोन में एआई सीन डिटेक्शन और एआई पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

