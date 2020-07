best phone under 10000: जानें, Realme C11 Price के बारे में (फोटो- रियलमी)

Realme C11 Price, new smartphone 2020, best phones under 10000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme ने अपने latest smartphone रियलमी सी11 को भारत में लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो इस Realme Mobile फोन में बड़ी बैटरी और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। आइए आपको इस रियलमी स्मार्टफोन की भारत में कीमत, सेल तारीख और फोन के बेस्ट फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं।

Realme C11 specifications

सॉफ्टवेयर: ये Realme Phone एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित रियलमी यूआई पर चलता है।

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले रियलमी सी11 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

Realme C11 processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम और 32 जीबी है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: Realme Smartphone में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी वीओएलटीई, जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है।

बैटरी क्षमता: रियलमी सी11 में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 164.4×75.9×9.1 मिलीमीटर और वज़न 196 ग्राम है।

Realme C11 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 13MP प्राइमरी कैमरा, अपर्चर एफ/2.2 है। साथ में 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है।

Realme C11 Price in India Flipkart

रियलमी सी11 के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, रिच ग्रीन और रिच ग्रे। Realme Mobile Price की बात करें तो रियलमी सी11 के 2 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये तय की गई है।

Realme C11 Sale की बात करें तो हैंडसेट की पहली सेल 22 जुलाई दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर (realme store) या कह लीजिए रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट रियलमी डॉट कॉम पर शुरू होगी।

