best phone under 10000: जानें, Realme C11 Price के बारे में (फोटो- रियलमी)

Realme C11 Next Sale Date on Flipkart, best smartphones under 10000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme के बजट स्मार्टफोन रियलमी सी11 की अगली सेल तारीख क्या है, यदि आप भी इस बात की जानकारी चाहते हैं तो हम आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे।

इस Realme Mobile फोन की कुछ अहम खासियतों की बात करें तो इस रियलमी स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ दमदार बैटरी मिलती है। आइए आपको रियलमी सी11 की भारत में कीमत और फोन के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Realme C11 specifications

सॉफ्टवेयर: ये Realme Phone एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित रियलमी यूआई पर चलता है।

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले रियलमी सी11 में 6.5 इंच एचडी+ (720×1600 पिक्सल) मिनी-ड्रॉप डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

Realme C11 processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 2 जीबी रैम और 32 जीबी है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: रियलमी सी11 में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है।

कनेक्टिविटी: Realme Smartphone में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, 4जी वीओएलटीई, जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है।

Realme C11 Price in India Flipkart

रियलमी सी11 के दो कलर वेरिएंट (realme c11 colors) उतारे गए हैं, रिच ग्रीन और रिच ग्रे। Realme Mobile Price की बात करें तो रियलमी सी11 के 2 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये तय की गई है।



Realme C11 Next Sale Date: जानें, कब है अगली सेल (फोटो- फ्लिपकार्ट) Realme C11 Next Sale Date: जानें, कब है अगली सेल (फोटो- फ्लिपकार्ट)

अब इस रियलमी स्मार्टफोन की अगली सेल 12 अगस्त दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। ऑफर्स की जानकारी आपको खबर के बीच में लगाई गई तस्वीर में मिल जाएगी।

Realme C11 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 13MP प्राइमरी कैमरा, अपर्चर एफ/2.2 है। साथ में 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है।

Amazon Sale का आखिरी दिन, 43 इंच वाले इन 5 Smart Tv मॉडल्स पर 38% की तगड़ी छूट, देखें लिस्ट

Best Smartphones under 20000: इस बजट में मिलेंगे ये 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स, देखें लिस्ट

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो