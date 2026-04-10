Realme C100 4G Launched: रियलमी ने वियतनाम में अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। रियलमी सी100 4G स्मार्टफोन में 6.8 इंच एचडी+ डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी और 50MP रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नए रियलमी स्मार्टफोन में ArmorShell Glass प्रोटेक्शन दिया गया है। Realme C100 4G स्मार्टफोन में क्या-कुछ है खास? जानें कीमत व फीचर्स से जुड़ी हर डिटेल…

Realme C100 4G Price

रियलमी सी100 4G स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत VND 6,399,000 (करीब 22,500 रुपये) है। फोन को एटर्नल ब्राउन, पर्पल और व्हाइट ग्लोरी कलर में उपलब्ध कराया गया है।

Realme C100 4G Specifications

रियलमी सी100 4G स्मार्टफोन में 6.8 इंच एचडी+ (1570 x 720 पिक्सल) डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है और इसमें ArmorShell Glass प्रोटेक्शन मिलता है। हैंडसेट में MediaTek Helio G92 Max चिपसेट दिया गया है। फोन में 8GB रैम व 256GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड Realme UI 7.0 के साथ आता है।

Realme C100 4G स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा है जो ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है। डिवाइस में मल्टीपल शूटिंग मोड, डुअल-व्यू वीडियो, पोर्ट्रेट और अंडरवाटर मोड दिए गए हैं। रियर कैमरा 10x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट मिलता है। फोन में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है।

Realme C100 4G में 8000mAh बड़ी बैटरी के साथ आता है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए फोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिलती है। डिवाइस में मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिलता है। हैंडसेट का डाइमेंशन 166.48 x 78.23 x 8.63mm और वजन 219 ग्राम है।

रियलमी के इस हैंडसेट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, ई-कंपास, एक्सीलेरोमीटर और फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन में फेस रिकग्निशन पोर्ट भी है। यह फोन डुअल सिम 4G, वाई-फआई 5, ब्लूटूथ 5.3, NFC, GPS और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स हैं।