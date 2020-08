Realme 6i Next Sale Date on Flipkart, best smartphones under 15000: अगर आप हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme ब्रांड के 48MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप वाले स्मार्टफोन को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आपको इस बात की जानकारी देंगे की अब इस Realme Mobile फोन की अगली Flipkart Sale कब है, आइए जानते हैं फोन के बेस्ट फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से।

Realme 6i Specifications

सॉफ्टवेयर: डुअल-सिम (नैनो) वाला रियलमी 6आई स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphone) पर आधारित रियलमी यूआई पर काम करता है।

डिस्प्ले: इस Realme Phone में 6.5 इंच फुल एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है।

Realme 6i Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी90टी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: इस Realme Smartphone में ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, 4जी एलटीई, जीपीएस, ए-जीपीएस, ग्लोनास और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

बैटरी क्षमता: रियलमी 6आई में जान फूंकने के लिए 4300 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Realme 6i Price in India

Realme Mobile Price की बात करें तो 4 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है तो वहीं, फोन के 6 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। रियलमी 6आई के दो वेरिएंट उतारे गए हैं, एक 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट और दूसरा 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट। फोन की अगली सेल अब 13 अगस्त दोपहर 12 बजे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी।



Realme 6i Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी 6आई के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, अपर्चर एफ/2.3 है।

2MP का पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.4। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.0 है। फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, एआई ब्यूटी, एचडीआर, फिल्टकर और बोकेह इफेक्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस है।

