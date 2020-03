Realme 6 Pro vs Redmi Note 9 Pro: जानें, कौन सा स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार

Realme 6 Pro vs Redmi Note 9 Pro: जानें, रियलमी और रेडमी स्मार्टफोन के बारे में

Realme 6 Pro vs Redmi Note 9 Pro, best phone under 20000: Oppo के सब-ब्रांड रियलमी के लेटेस्ट रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की मार्केट में सीधी भिड़ंत Xiaomi के रेडमी नोट 9 प्रो से होगी। अहम खासियतों की बात करें तो नए रियलमी स्मार्टफोन (Realme Phone) और रेडमी स्मार्टफोन में 64MP कैमरा सेंसर का इस्तेमाल हुआ है। फीचर्स के मामले में कौन सा स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार, जानें।

Realme 6 Pro Price in India vs Redmi Note 9 Pro Price in India

रियलमी 6 प्रो के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 16,999 रुपये है। 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मॉडल का दाम 17,999 रुपये है। 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वाले टॉप मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है।

वहीं, दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है।

Realme 6 Pro Specifications vs Redmi Note 9 Pro Specifications

सबसे पहले बात डिस्प्ले की। रियलमी 6 प्रो में 6.6 इंच फुल एचडी+ अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.6 प्रतिशत है। सैंपलिंग रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

वहीं, दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन में 6.67 इंच फुल-एचडी+ (1080 x 2400 पिक्सल) डिस्प्ले है। ब्राइटनेस 450 निट्स और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है।

अब बात प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की। रियलमी 6 प्रो में लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू भी है।

यह पहला स्मार्टफोन है जो NavIC नेविगेशन सिस्टम सपोर्ट के साथ उतारा गया है। दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रेडमी स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है।

अब बात बैटरी क्षमता की। रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन में 4300 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करेगी। यह 30 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आती है। वहीं, दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो में जान फूंकने के लिए 5020 एमएएच की बैटरी मिलेगी, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

अब बात कनेक्टिविटी की। रियलमी 6 प्रो में कनेक्टिविटी के लिए 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन5.1, वाई-फाई 802.11 एसी, NavIC, जीपीएस/ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5, जीपीएस/ए-जीपीएस, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और ग्लोनॉस शामिल है।

अब बात सॉफ्टवेयर की। रियलमी स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10) पर आधारित रियलमी यूआई (Realme UI) पर चलता है। वहीं, दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 11 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर चलता है।

Realme 6 Pro Camera vs Redmi Note 9 Pro Camera

रियलमी 6 प्रो के भी पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, इसमें 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.7 है। साथ में 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, 20x ज़ूम के साथ 12MP टेलीफोटो लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट पैनल पर दो कैमरे मिलेंगे, 16MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 8MP वाइड-एंगल लेंस।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो के कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के बैक पैनल में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.79 है।

साथ में 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर है। 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा।सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP एआई कैमरा सेंसर दिया गया है।

अब बात डाइमेंशन की। रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की लंबाई-चौड़ाई 163.8×75.8×8.9 मिलीमीटर और वज़न 202 ग्राम है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन की लंबाई-चौड़ाई 165.7 ×76.6×8.8 मिलीमीटर और वज़न 209 ग्राम है।

Google 3D Animals: अपने कमरे में देख सकेंगे टाइगर, बतख व अन्य जानवर, गूगल ने लॉन्च की ये तकनीक

Reliance Jio का Lockdown में भी इंटरनेट कनेक्शन देने का वादा, पुराने ग्राहकों को भी दोगुना डेटा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।