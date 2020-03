Realme 6 Pro vs Poco X2: जानें, रियलमी और पोको स्मार्टफोन्स के बारे में

best smartphones under 20000, Realme 6 Pro vs Poco X2: रियलमी ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी लेटेस्ट रियलमी 6 सीरीज़ (Realme 6 Series) के अंतर्गत रियलमी 6 (Realme 6) और रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अहम खासियतों की बात करें तो इस नए रियलमी स्मार्टफोन में सेल्फी के लिए फ्रंट में दो कैमरा सेंसर दिए गए हैं।

मार्केट में रियलमी 6 प्रो (Realme Smartphone) की सीधी भिड़ंत पिछले महीने भारत में लॉन्च हुए दो सेल्फी कैमरे वाले पोको एक्स2 स्मार्टफोन से होगी। आइए अब आपको इन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Realme 6 Pro Price in India vs Poco X2 Price in India

रियलमी 6 प्रो के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 16,999 रुपये है। 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 17,999 रुपये और 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है।

रियलमी 6 प्रो के भी दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, लाइटिंग ब्लू और लाइटिंग ऑरेंज। हैंडसेट की पहली सेल 13 मार्च को ई-कॉमर्स साइट Flipkart और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट रियलमी डॉट कॉम पर होगी।

दूसरी तरफ, पोको एक्स2 के 6 जीबी रैम/64 जीबी वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। 6 जीबी रैम/128 जीबी वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। 8 जीबी रैम और 256 जीबी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है।

ग्राहकों के लिए पोको एक्स2 के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मैट्रिक्स पर्पल, phoenix red और एटलेंटिस ब्लू। पोको एक्स2 की बिक्री ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर होती है।

Realme 6 Pro Specifications vs Poco X2 Specifications

सबसे पहले बात डिस्प्ले की। रियलमी स्मार्टफोन में 6.6 इंच फुल-एचडी+ (1080×2400 पिक्सल) अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.6 प्रतिशत और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है।

दूसरी तरफ, पोको एक्स2 में 6.67 इंच फुल एचडी+ स्क्रीन (1080×2400 पिक्सल) है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

अब बात प्रोसेसेर, रैम और स्टोरेज की। रियलमी 6 प्रो में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 720जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। ग्राफिक्स के लिइए ऐड्रेनो 618 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए पोको एक्स2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है। ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू का इस्तेमाल है।

अब बात बैटरी क्षमता की। रियलमी 6 प्रो में 4300 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करेगी। यह 30 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि केवल 60 मिनट में डिवाइस 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगी।

दूसरी तरफ, Poco X2 में 4,500 एमएएच की बैटरी जान फूंकने का काम करती है, यह 27 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। रिटेल बॉक्स में ग्राहकों को 27 वॉट का फास्टर चार्जर भी मिलेगा।

Realme 6 Pro Camera vs Poco X2 Camera

रियलमी 6 प्रो के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.7 है। साथ में 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, 20x ज़ूम के साथ 12MP टेलीफोटो लेंस और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट पैनल पर दो कैमरे मिलेंगे, 16MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 8MP वाइड-एंगल लेंस।

दूसरी तरफ, पोको एक्स2 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 64MP Sony IMX686 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.89 है। 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

2MP डेप्थ कैमरा सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर भी मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है। वीडियो कॉलिंग के लिए डुअल-सेल्फी कैमरा मिलेगा, 20MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर है। फोन RAW इमेज कैप्चर और 960FPS स्लो-मोशन कैप्चर और VLOG Mode जैसे फीचर्स के साथ आता है।

अब बात डाइमेंशन की। रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन की लंबाई-चौड़ाई 163.8×75.8×8.9 मिलीमीटर और वज़न 202 ग्राम है। दूसरी तरफ, पोको एक्स2 की लंबाई-चौड़ाई 165.3×76.6×8.79 मिलीमीटर और वज़न 208 ग्राम है।

