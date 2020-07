Realme 6 6 64 price in india, best smartphones under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Realme ने अपने रियलमी 6 स्मार्टफोन के नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। याद करा दें की मार्च में इस Realme Mobile के तीन वेरिएंट 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज, 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को उतारा गया था। आइए आपको इस Realme Phone के नए वेरिएंट की कीमत और फोन के फीचर्स के बारे में जानकारी देते हैं।

Realme 6 Specifications

फोन के नए रैम और स्टोरेज वेरिएंट के अलावा फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रियलमी 6 स्मार्टफोन में 6.5 इंच फुल एचडी+ 90 हर्ट्ज़ अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले (2400 x 1080 पिक्सल) है।

स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल हुआ है। इसका भी रिफ्रेश रेट और आस्पेक्ट रेशियो प्रो मॉडल के समान है। इस फोन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है।

डुअल-सिम (नैनो) वाला यह लेटेस्ट रियलमी स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10) पर आधारित रियलमी यूआई (Realme UI) पर चलता है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए रियलमी 6 में लेटेस्ट मीडियाटेक हीलियो जी90टी प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है।

रियलमी 6 में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी शामिल है। रियलमी 6 स्मार्टफोन में 4300 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करेगी। यह 30 वॉट फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आती है।

Realme 6 Camera

रियलमी 6 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, इसमें 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.72 है। साथ में 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.3, 2MP पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर दिया गया है।

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा। रियलमी 6 की लंबाई-चौड़ाई की बात करें तो 162.1×74.8×8.9 मिलीमीटर और वजन 191 ग्राम है।

Realme 6 Price in India

Realme Mobile Price की बात करें तो रियलमी 6 के नए वेरिएंट 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये तय की गई है। रियलमी 6 का नया वेरिएंट Flipkart पर लिस्ट है, ग्राहकों के लिए इस फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं कॉमेट ब्लू और कॉमेट व्हाइट।

Vivo X50 और Vivo X50 Pro भारत में लॉन्च, ये हैं फोन के 5 बेस्ट फीचर्स, जानें कीमत और सेल तारीख

WhatsApp Tips: व्हाट्सएप चैट्स को पुराने फोन से नए फोन पर ट्रांसफर करने का तरीका है काफी आसान, जानें

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो