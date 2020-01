Realme 5i vs Xiaomi Redmi Note 8: जानें, किस फोन के फीचर्स हैं ज्यादा दमदार

Realme 5i vs Xiaomi Redmi Note 8: जानें कौन है बेहतर?

Realme 5i vs Xiaomi Redmi Note 8: Oppo के सब-ब्रांड रियलमी ने हाल ही में भारत में अपने लेटेस्ट रियलमी 5आई स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। Realme 5i की अहम खासियतों की बात करें तो रियलमी स्मार्टफोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। फोन में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी भी दी गई है। मार्केट में रियलमी 5आई की भिड़ंत Xiaomi के Redmi Note 8 स्मार्टफोन से होगी।

Realme 5i Price in India vs Redmi Note 8 Price in India: रियलमी 5आई के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। रियलमी 5आई के दो कलर वेरिएंट हैं, एक्वा ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन। Realme 5i Sale की बात करें तो आज रियलमी स्मार्टफोन की पहली सेल Flipkart पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। बता दें कि रियलमी 5आई की बिक्री फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक साइट रियलमी डॉट कॉम पर होगी।

Realme 5i Flipkart Offers: Axis Bank बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत की छूट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, ग्राहकों की सहूलियत के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई की भी सुविधा है।

Realme 5i Offers on Realme.com: कंपनी की आधिकारिक साइट पर ऑफर्स की बात करें तो रिलायंस जियो (Reliance Jio) की तरफ से 7,550 रुपये के बेनिफिट्स, Cashify के जरिए पुराना फोन एक्सचेंज करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट और MobiKwik का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत सुपरकैश (1,000 रुपये) मिलेगा।

Xiaomi Redmi Note 8 Price की बात करें तो इसके 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। शाओमी रेडमी नोट 8 की बिक्री Amazon, Flipkart और मी डॉट कॉम पर होती है।

Redmi Note 8 Amazon Offers: पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 7,500 रुपये तक की छूट, चुनिंदा कार्ड पर 3,000 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा, HSBC कैशबैक कार्ड पर 5 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट, YES Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

Realme 5i Specifications vs Redmi Note 8 Specifications, सबसे पहले बात डिस्प्ले की: रियलमी 5आई में 6.5 इंच एचडी+ (720 x 1600 पिक्सल) डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल डेनसिटी 269 पिक्सल प्रति इंच है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 में 6.39 इंच फुल-एचडी+ (1080×2280 पिक्सल) डिस्प्ले है, इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

अब बात प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम की। रियलमी 5आई में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है। दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 में भी स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 610 जीपीयू और 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Realme 5i Camera vs Redmi Note 8 Camera: रियलमी ब्रांड के इस हैंडसेट के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 12MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25, 2MP पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, इसका अपर्चर एफ/2.0 है।

दूसरी तरफ, रेडमी नोट 8 के बैक पैनल पर भी चार रियर कैमरे हैं, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP वाइड-एंगल कैमरा सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर भी है।

अब बात बैटरी क्षमता की। Realme के इस फोन में 5,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Xiaomi Redmi Note 8 में जान फूंकने के लिए 4,000 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

अब बात कनेक्टिविटी की। रियलमी 5आई में वाई-फाई, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और माइक्रो-यूएसबी शामिल है। रेडमी नोट 8 में जीपीएस, ए-जीपीएस, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 आदि शामिल है।

