Realme 5i vs Realme 5: जानें दोनों में क्या है अंतर

Realme 5i vs Realme 5: Oppo के सब-ब्रांड रियलमी ने आज भारत में अपने रियलमी 5आई स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। Realme ब्रांड के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की दमदार बैटरी और बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए चार रियर कैमरे मिलेंगे। Realme 5i पिछले साल लॉन्च हुए रियलमी 5 का कमजोर वेरिएंट है। रियलमी 5आई की बिक्री Flipkart और कंपनी की आधिकारिक साइट रियलमी डॉट कॉम पर होगी। दोनों ही फोन के पिछले हिस्से में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि रियलमी 5आई और Realme 5 एक-दूसरे से कितने अलग हैं।

Realme 5i Price in India vs Realme 5 Price in India: रियलमी 5आई के 4 जीबी रैम/ 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। Realme 5i Sale की बात करें तो इसकी बिक्री 15 जनवरी 2020 से शुरू होगी। वहीं, दूसरी तरफ रियलमी 5 के 3 जीबी रैम/ 32 जीबी वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये, 4 जीबी रैम/64 जीबी वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये, 4 जीबी रैम/ 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।

Realme 5i Flipkart Offers: एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत की छूट, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक और ग्राहकों की सुविधा के लिए बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा होगी।

Realme 5 Flipkart Offers: फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत अनलिमिटेड कैशबैक, एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 5 प्रतिशत की छूट, पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 8,850 रुपये तक की छूट और बिना ब्याज वाली ईएमआई की सुविधा है।

Realme 5i बनाम Realme 5, बात डिस्प्ले की। रियलमी 5आई में 6.5 इंच एचडी+ (720 x 1600 पिक्सल) डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल डेनसिटी 269 पिक्सल प्रति इंच है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ, रियलमी 5 में 6.5 इंच का एचडी+ (720×1600 पिक्सल) डिस्प्ले है, स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ का इस्तेमाल हुआ है।

रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज। रियलमी 5आई में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है। दूसरी तरफ, रियलमी 5 में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट का ही इस्तेमाल किया गया था। फोन के दो रैम और तीन स्टोरेज वेरिएंट हैं, एक 3 जीबी रैम और दूसरा 4 जीबी रैम। फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 32 जीबी स्टोरेज, 64 जीबी स्टोरेज और 128 जीबी स्टोरेज है।

Realme 5i Camera बनाम Realme 5 Camera: रियलमी 5आई के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं, 12MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.25, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, इसका अपर्चर एफ/2.0 है।

रियलमी 5 के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 12 MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, साथ में 8MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, 2 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है। सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

बैटरी क्षमता, डाइमेंशन और वज़न। रियलमी 5आई में 5,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, रियलमी 5 में भी 5,000 एमएएच की दमदार बैटरी है। Realme 5i की लंबाई-चौड़ाई 164.4x75x9.3 मिलीमीटर और वज़न 195 ग्राम है। दूसरी तरफ, रियलमी 5 की लंबाई-चौड़ाई 164.4×75.6×9.3 मिलीमीटर और वज़न 198 ग्राम है।

