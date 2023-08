Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: रियलमी के दो 5G स्मार्टफोन में टक्कर, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा

Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: रियलमी 11एक्स 5जी और रियलमी 11 5जी स्मार्टफोन को देश में 20000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

रियलमी 11 5G और रियलमी 11X 5G स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी के साथ आते हैं।

Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: रियलमी ने भारत में बुधवार (23 अगस्त 2023) को अपने दो नए 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिए। Realme 11X 5G और Realme 11 5G कंपनी के नए स्मार्टफोन हैं। लेटेस्ट रियलमी 11एक्स 5G और रियलमी 11 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी मिलती है। जानिए रियलमी 11एक्स 5G और रियलमी 11 5G में क्या-कुछ फर्क है। आपको बताते हैं इन दोनों फोन की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Realme 11X 5G vs Realme 11 5G कीमत Realme 11X स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। हैंडसेट को पर्पल डॉन और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में लिया जा सकता है। Realme 11 5G के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 18,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन को ग्लोरी गोल्ड और ग्लोरी ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीदने का मौका है। Also Read नई डिजाइन और लुक के साथ आया सस्ता Moto G14 स्मार्टफोन, इसमें है 50MP कैमरा Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: डिस्प्ले रियलमी 11एक्स और रियलमी 11 में 6.72 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजॉलूशन (2400 x1080 पिक्सल) है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है और यह 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। Also Read WhatsApp Update: मार्क जुकरबर्ग ने किया व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा बड़ा ऐलान, जानें क्या है नया फीचर Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: रैम, स्टोरेज और चिपसेट रियलमी 11एक्स 5G स्मार्टफोन में 6 व 8 जीबी रैम ऑप्शन दिया गया है। रैम को 16 जीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। फोन में 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। वहीं रियलमी 11 5जी स्मार्टफोन को सिर्फ 8 जीबी रैम के साथ लॉन्च किया गया है। इस फोन में 128 व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। रियलमी के इन दोनों फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: कैमरा रियलमी 11एक्स में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.79 के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.05 के साथ 8 मेगापिक्सल AI फ्रंट सेंसर मौजूद है। रियलमी 11 5जी में भी रियर पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन में 108 मेगापिक्सल 3X ज़ूम कैमरा दिया गया है जो अपर्चर एफ/1.75 के साथ आता है। स्मार्टफोन में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर भी है। रियलमी का यह फोन 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ आता है। Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: बैटरी रियलमी 11X 5G और Realme 11 में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के जरिए चार्ज होती है। रियलमी 11एक्स में 33W SuperVOOC जबकि रियलमी 11 में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Realme 11X 5G vs Realme 11 5G: कनेक्टिविटी

रियलमी के दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। दोनों फोन में 2.4GHz और 5GHz वाई-फाई बैंड और ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा जीपीएस, ए-जीपीएस जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। रियलमी के इन दोनों फोन का वजन 190 ग्राम है।

Follow us on



instagram

telegram