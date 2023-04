200MP कैमरे वाला स्मार्टफोन! 10 मई को आ रहे रियलमी 11, रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 5G

Realme 11 Series Features: रियलमी 11 सीरीज में कंपनी Realme 11, Realme 11 Pro, Realme 11 Pro+ स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

रियलमी 11 सीरीज से 10 मई को उठेगा पर्दा (फोटो- TENNA)

