Realme 11, Realme 11x 5G Launched: Realme ने बुधवार (23 अगस्त 2023) को भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। रियलमी 11 और रियलमी 11एक्स कंपनी के नए स्मार्टफोन हैं। इन बजट 5G स्मार्टफोन को 5000mAh बैटरी, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर और बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है। Realme 11 5G में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर जबकि Realme 11X 5G में 64MP प्राइमरी रियर सेंसर मिलता है। दोनों लेटेस्ट Realme Phones में 5000mAh की बैटरी मिलती है। आपको बताते हैं नए रियलमी फोन की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… Realme 11 5G कीमत रियलमी 11 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। Realme 11x 5G कीमत रियलमी 11एक्स की बात करें तो 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट 15,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। Also Read चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने रचा इतिहास, पल-पल की लाइव अपडेट Realme 11 5G, Realme 11x 5G ऑफर्स रियलमी ने अर्ली बर्ड सेल में Realme 11 की खरीद पर 1500 रुपये और Realme 11X की खरीद पर 1000 रुपये का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रियलमी के इन दोनों लेटेस्ट फोन को फ्लिपकार्ट, रियलमी की वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रियलमी 11 की बिक्री 29 अगस्त से शुरू होगी जबकि Realme 11X 30 अगस्त को 30 अगस्त से खरीदा जा सकेगा। रियलमी ने इवेंट में दो नए TWS भी लॉन्च किए। Buds Air 5 और Buds Air 5 Pro को पहली सेल में क्रमशः 3,699 रुपये और 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read ऑनर का कमबैक! लॉन्च से पहले Honor 90 की कीमत लीक, इसमें होगा 200MP कैमरा Realme 11 5G स्पेसिफिकेशन्स रियलमी के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) सैमसंग AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ औ टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। इस हैंडसेट में 6nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 8GB रैम है। स्मार्टफोन में डायनमिक रैम एक्सपेंशन फीचर के साथ रैम को 8 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। रियलमी 11 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। रियलमी के इस हैंडसेट में 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Realme 11 5G स्मार्टफोन में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 108 मेगापिक्सल Samsung ISOCELL HM6 कैमरा मिलता है जो अपर्चर एफ/1.75 के साथ आता है। फोन में 2 मेगापिक्सल का सेकंडरी कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.45 के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअलसिम/डुअल स्टैंडबाय 5G कनेक्टिविटी, 4G LTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। रियलमी 11 5G स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि फोन सिर्फ 17 मिनट में ही 50 फीसदी तक चार्ज हो जाता है। Realme 11X 5G स्पेसिफिकेशन्स रियलमी 11एक्स 5जी स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर है जो अपर्चर एफ/1.79 के साथ आता है। हैंडसेट में 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट लेंस भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में अपर्चर एफ/2.05 के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। रियलमी का यह फोन डुअल 5G सपोर्ट करता है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। हैंडसेट में 16GB तक रैम दी गई है। फोन में Dynamic RAM फीचर दिया गया है जिसके साथ रैम को 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Realme 11X 5G में 128 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। रियलमी के इस फोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.40 प्रतिशत है। स्क्रीन 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। यह फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर पर चलता है जो 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है। कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस/ए-जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन का डाइमेंशन 165.7x76x7.89mm और वजन 190 ग्राम है।

