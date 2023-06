Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro: Realme ने कुछ दिनों पहले ही भारत में अपनी रियलमी 11 प्रो सीरीज लॉन्च की है। Realme 11 Pro Plus और Realme 11 Pro कंपनी के नए फोन है। इन दोनों फोन को रियलमी ने 30,000 रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया है। दोनों हैंडसेट 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं लेकिन इनमें कुछ बड़े फर्क हैं। करते हैं रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 प्रो प्लस 5जी की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना…

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Price in India

रियलमी 11 प्रो+ 5G स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 27,999 रुपये है। हाई-ऐंड 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन को 29,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है।

रियलमी 11 प्रो 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 23,999 रुपये में पेश किया गया है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 24,999 रुपये और 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 27,999 रुपये है।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Design

रियलमी के इन दोनों फोन को सनराइज़ बेज, ओसिस ग्रीन व एस्ट्रल ब्लैक कलर वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। सनराइज़ बेज कलर को लेदर बैक पैनल के साथ पेश किया गया है। दोनों फोन ऑल-प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Display

रियलमी 11 प्रो प्लस और रियलमी 11 प्रो में 6.7 इंच कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन HDR10+ कॉन्टेन्ट प्लेबैक सपोर्ट करता है। डिस्प्ले 2160Hz PWM dimming के साथ आती है। इन दोनों हैंडसेट में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर मिलता है। रियलमी ने ग्लास प्रोटेक्शन को लेकर किसी तरह का जिक्र नहीं किया है।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Processor, RAM/Storage

रियलमी 11 प्रो प्लस और 11 प्रो स्मार्टफोन को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन 12 जीबी तक रैम के साथ आते हैं। इन डिवाइस को 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Software

रियलमी 11 प्रो प्लस और रियलमी 11 प्रो स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आते हैं।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Camera

रियलमी 11 प्रो प्लस 5जी में 200 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए हैं। रियलमी 11 प्रो की बात करें तो फोन 100 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर है। हैंडसेट में 8MP और 2MP के दो और रियर कैमरे भी है।

रियलमी 11 प्रो+ 5G में 32 मेगापिक्सल फ्रंट और रियलमी 11 प्रो में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Realme 11 Pro Plus vs Realme 11 Pro Battery

दोनों लेटेस्ट रियलमी फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। प्रो + वेरियंट में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग जबकि प्रो वेरियंट में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।