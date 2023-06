Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40: रियलमी और मोटोरोला में टक्कर, जानें कौन सा फोन है बेस्ट

Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40: रियलमी और मोटोरोला के स्मार्टफोन 30000 रुपये से कम दाम में आते हैं। जानिए किसे खरीदना है फायदे का सौदा।

रियलमी 11 प्रो 5जी स्मार्टफोन को मोटोरोला एज 40 से कड़ी टक्कर

Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40: रियलमी ने 8 जून 2023 को भारत में अपना नया स्मार्टफोन Realme 11 Pro 5G लॉन्च किया था। रियलमी 11 प्रो सीरीज में कंपनी ने Realme 11 Pro+ 5G हैंडसेट भी पेश किया था। रियलमी 11 प्रो 5जी की बात करें तो इसमें 12 जीबी तक रैम व 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। रियलमी 11 प्रो 5जी को बाजार में पहले से मौजूद Motorola Edge 40 स्मार्टफोन से कड़ी टक्कर मिलेगी। मोटोरोला एज 40 को देश में मई 2023 में उपलब्ध कराया गया था। रियलमी और मोटोरोला के इन दोनों स्मार्टफोन में क्या-कुछ है फर्क? जानें Realme 11 Pro 5G और Motorola Edge 40 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना… Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Price in India रियलमी 11 प्रो 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत देश में 23,999 रुपये रखी गई है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 24,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। यह फोन एस्ट्रल ब्लैक, ओएसिस ग्रीन और सनराइज़ बेज़ कलर में आता है। जबकि मोटोरोला एज 40 को मई 2023 में सिंगल रैम व स्टोरेज वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। फोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 29,999 रुपये है। यह फोन इकलिप्स ब्लैक, लूनर ब्लू और नेबुला ग्रीन कलर में आता है। Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Camera रियलमी 11 प्रो 5जी में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। नए Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन में 100 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले पर बीच में दिए गए पंच-होल में मौजूद है। वहीं मोटोरोला एज 40 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Display डिस्प्ले की बात करें तो रियलमी के फोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ (1,080 x 2,412 पिक्सल) कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन ड्यूल-नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करता है। वहीं मोटोरोला एज 40 में 6.55 इंच फुलएचडी+ (2400 x 1080 पिक्सल) pOLED डिस्प्ले दी गई है। Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Chipset, OS रियलमी 11 प्रो 5जी स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। वहीं मोटोरोला एज 40 में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MyUX दिया गया है। रियलमी 11 प्रो 5जी में ऑक्टा-कोर 6nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर दिया गया है। जबकि मोटोरोला एज 40 हैंडसेट डाइमेंसिटी 8020 चिपसेट के साथ आता है। रियलमी के फोन में 8 व 12 जीबी रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी स्टोरेज तक का विकल्प मिलता है। जबकि मोटोरोला का फोन 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वाले सिंगल वेरियंट में आता है। Realme 11 Pro 5G vs Motorola Edge 40 Battery रियलमी 11 प्रो 5जी स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं मोटोरोला एज 40 को पावर देने के लिए 68W TurbboPower वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन 15W वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है।

