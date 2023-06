इंतजार खत्म! 200MP कैमरे वाले Realme 11 Pro+ 5G की भारत में एंट्री, रियलमी 11 प्रो से भी उठा पर्दा

Realme 11 Pro 5G Series Launched: रियलमी 11 प्रो 5जी सीरीज पर 2000 रुपये तक छूट मिलेगी। इन डिवाइस की कीमत 23,999 रुपये से शुरू होती है।

रियलमी 11 प्रो 5जी सीरीज भारत में लॉन्च

Realme 11 Pro 5G series Launched: रियलमी ने भारत में आखिरकार वादे के मुताबिक नई Realme 11 Pro 5G series से पर्दा उठा दिया है। रियलमी ने इस सीरीज में Realme 11 Pro 5G और Realme 11 Pro+ 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इन दोनों रियलमी फोन को मई 2023 में चीन में पेश किया जा चुका है। नए रियलमी स्मार्टफोन (Realme Smartphones) में 512 जीबी तक स्टोरेज, 12 जीबी तक रैम और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। आपको बताते हैं इन दोनों नए हैंडसेट की कीमत व फीचर्स के बारे में… Realme 11 Pro 5G price in India रियलमी 11 प्रो 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 23,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 24,999 रुपये और 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 27,999 रुपये है। फोन ऐमजॉन इंडिया, रियलमी की वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर पर 16 जून, दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Realme 11 Pro+ 5G price in India रियलमी 11 प्रो+ 5G स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 27,999 रुपये है। जबकि हाई-ऐंड 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज ऑप्शन को 29,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। फोन की बिक्री ऐमजन, रियलमी की साइट और रिटेल स्टोर पर 15 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। Also Read वनप्लस ने चुपके से लॉन्च कर दिया नया स्मार्टफोन, इसमें है 108MP कैमरा रियलमी अपने दोनों लेटेस्ट फोन को अर्ली एक्सेस सेल के तहत 8 जून को शाम 6 से 8 बजे के बीच 2000 रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध कराएगी। चुनिंदा बैंक कार्ड के साथ खरीदारी करने पर Realme 11 Pro+ को 2,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। वहीं रियलमी 11 प्रो को 1,500 रुपये तक की छूट पर लिया जा सकता है। दोनों रियलमी 11 प्रो सीरीज स्मार्टफोन को ब्लैक, ग्रीन व सनराइज बेज कलर में उपलब्ध कराया गया है। Also Read Samsung जुलाई में लॉन्च करेगी नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल डिवाइस, Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 Realme 11 Pro 5G, Realme 11 Pro+ 5G specifications रियलमी 11 प्रो 5जी सीरीज के इन दोनों फोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ (1,080 x 2,412 पिक्सल) कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ तक है। रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 प्रो+ स्मार्टफोन ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट करते हैं। दोनों स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर 6nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए माली-H68 GPU दिया गया है। इन डिवाइस को 12 जीबी तक रैम व 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। ये दोनों फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 स्किन के साथ आते हैं। कैमरे की बात करें तो Realme 11 Pro 5G, Realme 11 Pro+ 5G में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। रियलमी 11 प्रो 5जी में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ 100 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर दिए गए हैं। फोन में डिस्प्ले पर पंच-होल में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर मिलता है। बात करें Realme 11 Pro+ 5G की तो यह फोन 200 मेगापिक्सल Samsung HP3 प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। यह सेंसर Super OIS सपोर्ट करता है। हैंडसेट में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। दोनों लेटेस्ट रियलमी फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। प्रो + वेरियंट में 100W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग जबकि प्रो वेरियंट में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram