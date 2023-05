8 जून को भारत आ रहे 200MP कैमरे वाले Realme 11 Pro 5G Series स्मार्टफोन, शाहरुख खान कर रहे प्रचार

Realme 11 Pro 5G Series India Launch 8 June: Realme 11 Pro Series के टीजर्स पिछले कई दिनों से लगातार कंपनी द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। अब आखिरकार रियलमी ने आने वाले रियलमी 11 प्रो सीरीज के 5जी स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है। Realme 11 Pro और Realme 1 Pro+ स्मार्टफोन भारत में 8 जून को लॉन्च किए जाएंगे। बता दें कि नई टीजर इमेज में Realme के नए ब्रैंड एंबेसडर शाहरुख खान को देखा जा सकता हैं। गौर करने वाली बात है कि रियलमी 11 प्रो सीरीज के दोनों स्मार्टफोन को मई (2023) में चीन में लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि इन फोन में 200 मेगापिक्सल ISOCELL HP3 SuperZoom कैमरा होगा जो 4x लॉसलेस ज़ूम मोड, सुपर ग्रुप (Super Group Portrait) पोर्ट्रेट और One Take जैसे कैमरा फीचर्स के साथ आएगा। आपको बता दें कि रियलमी ने पूर्व GUCCI Prints डिजाइनर Matteo Menotto के साथ पार्टनरशिप की है। और फोन की डिजाइन पर रियलमी के Design Studio ने काफी काम किया है। जैसा कि हमने बताया कि कंपनी ने पिछले महीने इन स्मार्टफोन को चीन में रिलीज कर दिया था। इसलिए इनके स्पेसिफिकेशन्स पहले ही सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रियलमी की साइट पर ‘Notify Me’ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बता दें कि Realme 11 Pr Series 5G को कंपनी के सोशल मीडिया चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। Also Read 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले मोटोरोला स्मार्टफोन से उठा पर्दा, जानें दाम Realme 11 Pro Series Specifications डिस्प्ले: रियलमी 11 प्रो और रियलमी 11 प्रो+ स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज़ है। प्रोसेसर: दोनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 चिपसेट और ग्राफिक्स के लिए माली-G68 GPU के साथ आते हैं। Also Read जियो, एयरटेल और Vi ग्राहक ध्यान दें, इन प्लान में हर दिन 4GB तक डेटा, अनलिमिटेड कॉल रैम व स्टोरेज: इन दोनों फोन में 12 जीबी तक रैम दी गई है। रियलमी 11 प्रो में 512 जीबी तक और रियलमी 11 प्रो+ में 1 टीबी तक स्टोरेज विकल्प मिलता है। कैमरा: Realme 11 Pro स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी व 2 मेगापिक्सल सेकंडरी रियर कैमरा सेंसर दिए गए हैं। जबकि रियलमी 11 प्रो+ स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड ऐंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस के साथ आते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme 11 Pro और Realme 11 Pro+ स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम: रियलमी के ये दोनों फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 कस्टम UI के साथ आते हैं। बैटरी: इन दोनों हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है। रियलमी 11 प्रो में 67W फास्ट चार्जिंग और प्रो+ में 100W फास्ट चार्जिंग मिलती है।

