Realme 11 5G Vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: 108MP कैमरे वाले दो स्मार्टफोन, जानें किसे खरीदना है बेस्ट?

Realme 11 5G Vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: रियलमी ने हाल ही में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 11 5G लॉन्च किया है। रियलमी 11 5G को 108MP रियर कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है। रियलमी का यह फोन 20000 रुपये से कम में आता है। इस फोन को बाजार में पहले से मौजूद इसी प्राइस सेगमेंट वाले OnePlus Nord CE 3 Lite 5G से टक्कर मिलेगी। वनप्लस का फोन भी 108 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ आता है और इसकी कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है। आपको बाते हैं नए वनप्लस और रियलमी फोन के दाम व फीचर्स के बारे में… Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: डिस्प्ले रियलमी 11 5जी स्मार्टफोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ LCD डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले (2400 x 1080 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.40 प्रतिशत जबकि टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। वहीं वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी स्मार्टफोन में 6.72 इंच फुलएचडी+ (1080×2400) रेजॉलूशन वाली स्क्रीन दी गई है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और यह 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। Also Read Security Camera: अब नहीं होगी घर की सिक्यॉरिटी की टेंशन, ये हैं 3000 से कम में आने वाले CCTV कैमरे Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज रियलमी 11 5G स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। फोन को 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ भी उपलब्ध कराया गया है। फोन में माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 2 टीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। रियलमी के फोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। Also Read WhatsApp Update: व्हाट्सऐप पर आ गया नया HD Video Sharing फीचर, अब हाई-क्वॉलिटी में शेयर होगी वीडियो वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम के साथ 128 व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। हैंडसेट में स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। वनप्लस के इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है। Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: कैमरा रियलमी 11 5G स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 2 मेगापिक्सल वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। डुअल कैमरा नाइट मोड, स्ट्रीट मोड, फोटोग्राफ मोड, पैनोरमिक व्यू, टेक्स्ट स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट जैसे मोड के साथ आता है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। वनप्लस के फोन में EIS के साथ 108 मेगापिकस्ल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन में 2 मेगापिक्सल डेप्थ-असिस्ट लेंस और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिए गए हैं। रियर कैमरा Hi-Res 108MP मोड, 3x Lossles Zoom, फोटो, वीडियो, नाइटस्केप, एक्सपर्ट, पैनोरमिक, पोर्ट्रेट, मैक्रो, टाइम-लैप्स, स्लो-मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल-वीडियो, टेक्स्ट स्कैनर जैसे मोड के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: बैटरी रियलमी 11 5G स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी मिलती है। इस हैंडसेट में 67W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। वहीं वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी में भी पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: कीमत रियलमी 11 5G स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 19,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट 5जी के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 19,999 रुपये है। जबकि 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 19,999 रुपये में आता है। Realme 11 5G vs OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: सॉफ्टवेयर और फीचर्स रियलमी 11 5जी को ऐंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया है। फोन का वज़न करीब 190 ग्राम है। वनप्लस के स्मार्टफोन को ऐंड्रॉयड 13.1 बेस्ड Oxygen OS के साथ लॉनच् किया गया है। इस फोन का वज़न 195 ग्राम है। दोनों हैंडसेट में ब्लूटूथ, वाई-फाई, जीपीएस, ए-जीपीएस और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

