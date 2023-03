Realme 10T 5G: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला अफॉर्डेबल फोन, जानें कीमत व सारे फीचर्स

Realme 10T 5G Launched: रियलमी 10टी 5जी स्मार्टफोन को 6.6 इंच स्क्रीन और 8 जीबी तक रैम के साथ उपलब्ध कराया गया है। जानें सारी खासियतें…

रियलमी 10टी 5जी स्मार्टफोन लॉन्च

Realme 10T 5G Launched: Realme ने अपनी रियलमी 10 सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Realme 10 Series के लेटेस्ट Realme 10T 5G स्मार्टफोन को फिलहाल थाइलैंड में उपलब्ध कराया गया है। रियलमी का यह फोन अगस्त 2022 में लॉन्च हुए Realme 9i 5G स्मार्टफोन का रीब्रैंडेड वेरियंट है। रियलमी 10टी 5जी हैंडसेट को मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। आपके बताते हैं नए रियलमी 10टी 5जी की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Realme 10T 5G Price in India रियलमी 10टी 5जी के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज बेस वेरियंट को 6,999THB (करीब 16,850 रुपये) में लॉन्च किया गया है। फोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 8,999 THB (करीब 21,650 रुपये) में खरीदा जा सकता है। रियलमी का लेटेस्ट फोन इलेक्ट्रिक ब्लैक और डैश ब्लू कलर में आता है और इसे दक्षिण एशियाई देशों में जल्द लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Realme 10T 5G Specifications रियलमी 10टी 5जी स्मार्टफोन में 6.6 इंच IPS LCD पैनल दिया गया है। स्क्रीन 1080 x 2408 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। डिस्प्ल 400nits की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 90.4 प्रतिशत है। डिस्प्ले 180 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। Also Read 8GB रैम और 5000mAh बैटरी वाले सस्ते iQOO Z6 5G के दाम में भारी कटौती, जानें क्या है नई कीमत Realme 10T 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 5G चिपसेट दिया गया है जो 6nm प्रोसेस पर बेस्ड है। फोन में ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। रियलमी के इस हैंडसेट में 4 जीबी रैम व 8 जीबी रैम दी गई है। फोन में 128 जीबी और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है जिसे स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। Also Read नोकिया ने लॉन्च किया बेहद सस्ता स्मार्टफोन Nokia C12 Pro, दाम सिर्फ 6,999 रुपये रियलमी के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Realme 10T 5G में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.0 के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। रियलमी 10टी 5जी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। रियलमी के इस हैंडसेट में सिक्यॉरिटी के लिए पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में ड्यूल 5जी, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस/ए-जीपीएसस, ग्लोनास, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन का डाइमेंशन 164.4 x 75.1 x 8.1mm और वज़न 187 ग्राम है। डिवाइस में मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सीलरेशन सेंसर दिए गए हैं।

