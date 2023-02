Realme 10 Pro Coca Cola Edition: कोका-कोला थीम वाले स्पेशल लिमिटेड एडिशन की बिक्री आज से, जानें कीमत

Realme 10 Pro Coca Cola Edition Price in india: रियलमी 10 प्रो कोका-कोला एडिशन की कीमत 20,999 रुपये है और यह 108MP रियर कैमरा व 5000mAh की बैटरी के साथ आता है।

रियलमी 10 प्रो 5जी कोका-कोला एडिशन में 6.7 इंच स्क्रीन दी गई है जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है।

Realme 10 Pro Coca Cola Edition Sale: रियलमी ने 10 फरवरी 2023 को भारत में अपना लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन हैंडसेट Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition लॉन्च किया था। अब देश में रियलमी 10 प्रो 5जी कोका-कोला एडिशन 14 फरवरी 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। नए रियलमी फोन में सारे स्पेसिफिकेशन्स ऑरिजिनल Realme 10 Pro 5G वाले ही हैं। रियलमी के इस हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 108MP रियर कैमरा और 5000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें नए रियलमी 10 प्रो कोका-कोला की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और लॉन्च ऑफर्स के बारे में सबकुछ… Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Price in India रियलमी 10 प्रो 5G Coca-cola एडिशन की कीमत भारत में 20,999 रुपये है। यह स्मार्टफोन 8 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। लिमिटेड एडिशन फोन की बिक्री 14 फरवरी 2023 से दोपहर 12 बजे शुरू होगी। फोन को एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट और रियलमी स्टोर से खरीदा जा सकता है। Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition रियलमी 10 प्रो कोका-कोल एडिशन स्मार्टफोन कस्टम पैकेजिंग बॉक्स में आता है। रिटेल बॉक्स में Realmeow Coca-Cola figure, कस्टमाइज्ड सिम कार्ड इजेक्टर टूल, स्टिकर्स (Realme, Realmemeow और Coca-cola) और लिमिटेड नंबर कार्ड मिलते हैं। रियलमी 10 प्रो 5जी कोका-कोल एडिशन में कोका-कोला जैसे दिखने वाला ऐप आइकन, एक कोक बबल नोटिफिकेशन साउंड, एक कोका-कोला रिंगटोन और बॉटल ओपनिंग कैमरा शटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Specifications रियलमी 10 प्रो कोका-कोला एडिशन में 120 हर्ट्ज़ LCD डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन में 6.7 इंच स्क्रीन है जिस पर बीच में पंच-होल नॉच मिलती है। Realme 10 Pro Coca-Cola Edition में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 619GPU मिलता है। इस फोन में 8GB रैम व 128GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 स्किन दी गई है। रियलमी 10 प्रो कोका-कोला एडिशन में ड्यूल-रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और फोन में LED फ्लैश भी है। डिवाइस में रियर पर अपर्चर एफ/1.75 के साथ 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। रियलमी और कोका-कोल के इस स्पेशल एडिशन फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। हैंडसेट में 33W SuperVOOC चार्जिंग मिलती है। स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप दिया गया है। रियलमी 10 प्रो कोका-कोला एडिशन 3.5 एमएम ऑडियो जैक और Hi-Res ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर और माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट सपोर्ट भी मौजूद है। रियलमी 10 प्रो कोका-कोला एडिशन को स्ट्राइकिंग कोक रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। इसका डाइमेंशन 163.7 × 74.2 × 8.1mm और वज़न 192 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए फोन ड्यूल-सिम, 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, ग्लोनास जैसे फीचर्स के साथ आता है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram