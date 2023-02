Realme 10 Pro 5G Coca-Cola: रियलमी ला रही कोका-कोला स्पेशल स्मार्टफोन, खूबसूरत डिजाइन के साथ 8GB रैम

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Features: रियलमी 10 प्रो 5G कोका-कोला एडिशन में बैक पैनल पर कोका-कोला की ब्रैंडिंग मिलेगी।

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola एडिशन में 8GB रैम के साथ 6.72 इंच फ्लैट एलसीडी डिस्प्ले दी जा सकती है।

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Launch in India: Realme भारत में अपने रियलमी 10 प्रो 5G फोन के लिमिटेड एडिशन के लिए Coca-Cola के साथ पार्टनरशिप कर रही है। Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition को देश में 10 फरवरी को लॉन्च किए जाने की पुष्टि कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में नए रियलमी 10 प्रो 5जी कोका-कोला एडिशन की सिर्फ 6000 यूनिट को ही उपलब्ध कराया जाएगा। रियलमी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि हर यूनिट को एक ‘कस्टमाइज्ड और यूनीक’ लिमिटेड नंबर कार्ड के साथ बेचा जाएगा। बता दें कि Colaphone के बारे में इंटरनेट पर कई दिनों से लगातार जानकारी सामने आ रही है। @Colaphoneglobal हैंडल के ट्विटर पर लाइव होने के बाद फोन से जुड़ी डिटेल शेयर की जा रही हैं। नए लॉन्च होने वाले रियलमी कोका-कोला फोन को रेड और ब्लैक शेड में लॉन्च किया जाएगा। रियलमी का कहना है कि यह रेशियो 70/30 है। कोका-कोला का जाना पहचाना आइकॉनिक लोगो भी फोन के रियर पैनल पर देखा जा सकता है। हैंडसेट का बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है और यह स्क्रैच व फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है। बता दें कि Realme 10 Pro 5G में 8GB रैम दी गई। अभी तक कंपनी ने लिमिटेड एडिशन में मिलने वाली स्टोरेज की पुष्टि नहीं की है। लेकिन फिलहाल रियलमी 10 प्रो के स्टैंडर्ड वेरियंट में 8GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। जानें फोन में मिलने वाले बाकी सारे फीचर्स के बारे में… Also Read 108MP कैमरे वाले नए स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री, खूबसूरत डिजाइन के साथ 8GB रैम Realme 10 Pro Features रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में 6.72 इंच फ्लैट LCD डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ जो 1080 पिक्सल रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन पर बीच में होल-पंच कटआउट दिया गया है जिसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। रियलमी के इस हैंडसेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिलता है। Also Read सैमसंग के दो फ्लैगशिप फोन में कड़ी टक्कर, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा Realme 10 Pro स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड Realme UI 4.0 के साथ आता है। स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर वाला ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। रियलमी 10 प्रो के 6 जीबी रैम व 128GB स्टोरेज वेरियंट को 18,999 रुपये में बेचा जा रहा है। जबकि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 19,999 रुपये है। रियलमी ने अभी तक Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition की भारत में कीमत को लेकर जानकारी नहीं दी है और 10 जनवरी को कंपनी दाम का ऐलान कर सकती है।

