3i Infotech के मालिकाना हक वाले NuRe Bharat Network और RailTel ने मिलकर एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सोमवार (15 मई 2023) को लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम PIPOnet है। इस ऐप के साथ रेल में सफर करने वाले यात्रियों को ई-टिकटिंग, ट्रैवल, स्टे रिजर्वेशन और एंटरटेनमेंट ऐप्स जैसी सर्विसेज उपलब्ध कराना है। NuRe Bharat Network के सीईओ सैक्स कृष्णा का कहना है कि नया PIPOnet ऐप अगले दो हफ्तों में ऐंड्रॉयड प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने आगे बताया, ‘हमने ऐप में Netflix, Uber, Ola को इंटिग्रेट किया है। PIPOnet के जरिए यात्री ई-टिकट, प्लैटफॉर्म टिकट, पोर्टर, के अलावा स्टे, खाना समेत दूसरी चीजें भी बुक कर सकेंगे। यात्रियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजर्स को भी इस ऐप में जगह मिलेगी। यहां बड़ा स्कोप है। हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में हम 1000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करेंगे।’ सीईओ का यह भी कहना है कि नए PIPOnet ऐप के साथ विज्ञापनकर्ता देशभर के टियर 1, 2,3 और 4 शहरों के लोगों से जुड़ पाएंगे। Also Read अब कोई नहीं देख पाएगा आपके प्राइवेट मैसेज, आ गया चैट लॉक करने वाला नया फीचर रेलटेल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट, ऑपरेशंस ऐंड मेंटिनेंस के डायरेक्ट मनोज टंडन ने बताया कि Nure Bharat Network अपनी सर्विसेज से अर्जिन होने वाले 40 फीसदी रेवेन्यू (कम से कम 14 करोड़ रुपये) को हर साल RailTel के साथ शेयर करना होगा। Also Read बचके रहना रे बाबा! मेहनत की कमाई के 42 लाख रुपये गंवा बैठा इंजीनियर, WhatsApp और Telegram बने जरिया रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा, ‘करीब 1.7 मिलियन लोग हर दिन हमारे वाई-फाई नेटवर्क पर डेली लॉगइन करते हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक इंडियन रेलवे के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर करीब 1 लाख गांव आते हैं। नई इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पार्टनर्स बड़ी संख्या में विज्ञापनकर्ताओं को लुभा सकते हैं। इस प्लैटफॉर्म पर वे कई दूसरी नई पहल शुरुआत कर सकते हैं।’

