Aadhar Card कार्ड की अहमियत किसी से छिपी नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उनका नंबर किसी कारण बदल गया है। लेकिन ऐसे यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, जिन लोगों का वर्तमान मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है, वे भी घर बैठे सिर्फ 50 रुपये में Speed post से PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आइये जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।

सबसे पहले जान लेते हैं कि PVC कार्य क्या है। PVC आधार कार्ड को एटीएम, ऑफिस आईकार्ड या डेबिट कार्ड की तरह ही अपने पर्स में रख सकते हैं। इसमें कई लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। पीवीसी कार्ड ज्यादा टिकाऊ है। वहीं, नए आधार पीवीसी कार्ड पर क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत आपकी पहचान को सत्पायित किया जा सकता है। आप चाहें तो अपने रिलायंस जियो फोन (jiophone) से भी ऑर्डर कर सकते हैं।

Aadhar Card कैसे करें ऑर्डर

पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन, फीचर फोन, जियो फोन या कंप्यूटर में मौजूद ब्राउजर खोलना होगा। इसके बाद सर्च बार में https://residentpvc.uidai.gov.in/order-pvcreprint टाइप करना होगा। अब आपको स्क्रीन पर लॉगइन के नीचे आधार कार्ड लिखा मिलेगा, उसके नीचे अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करें। इसके नीचे Enter Security Code टाइप करें, जो साइड में लिखा मिलेगा। इसके नीचे एक और बॉक्स मिलेगा, उसके सामने My Mobile number is not registered लिखा होगा, इस बॉक्स पर तभी क्लिक करें, जब आपके पास रजिस्टर्ज मोबाइल नंबर नहीं है।

इसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और फिर सेंड ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पर क्लिक कर दें। अब ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा, जो नंबर आपने टाइप किया है। ओटीपी डालने के बाद आपको पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा, उस पर 50 रुपये की पेमेंट कर दें। ऐसा करने के दो सप्ताह के अंदर आपका पीवीसी आधार कार्ड रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा।

Aadhar Card रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है अंतर

रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में अंतर सिर्फ इतना है कि रजिस्टर्ड नंबर से ऑर्डर करने पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, नॉन रजिस्टर्ज से ऑर्डर करने पर आपको आधार कार्ड का प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा।