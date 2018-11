PUBG Mobile Season 4: मशहूर Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) गेम के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल इस फेमस मोबाइल वर्जन गेम का चौथा सीजन जल्द ही आने वाला है। कंपनी ने PUBG के अपडेट वर्जन की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी है, जिसके बाद से इस खेल के प्रशंसकों का उत्साह बढ़ गया है। इस गेम का तीसरा सीजन, जिसे Battle Royale Game के नाम से जाना जाता है, बीते 18 नवंबर को खत्म हो गया है। ऐसे में जल्द ही गेम के चौथे सीजन के लॉन्च होने की उम्मीद जतायी जा रही है।

कब हो सकता है रिलीजः माना जा रहा है कि PUBG का नया सीजन आज यानि कि 20 नवंबर को ही रिलीज हो सकता है। हालांकि ग्लोबल सर्वर के साथ PUBG का नया वर्जन 21 नवंबर को कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद ही इस गेम के नए वर्जन पर एक्सेस किया जा सकेगा। इस गेम के पुराने यूजर्स को बता दें कि चौथे सीजन में सीजन 3 के स्कोर और रैंकिंग आपके अकाउंट के साथ नहीं जुड़ेंगे और इस वर्जन में फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी। नए सीजन के संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें खेल में नई परिस्थितियां जोड़ी जा सकती हैं और साथ ही मैप वगैरह की क्वालिटी में भी सुधार किया जा सकता है।

Another season has come and gone. Hopefully you got what you needed in Season 3. But worry not, because Season 4 is just around the corner! Stay tuned.

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) November 18, 2018