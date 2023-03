JioBook लैपटॉप को टक्कर देने आया सस्ता Primebook 4G, ऐंड्रॉयड 11 के साथ दाम 15000 से भी कम

Primebook 4G Price: प्राइमबुक 4जी को देश में 20000 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है। 11.6 इंच स्क्रीन और 4000mAh की बैटरी दी गई है।

प्राइमबुक 4जी लैपटॉप से 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है।

अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई या एंटरटेनमेंट के लिए नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। देश में किफायती दाम पर एक नए लैपटॉप Primebook 4G ने एंट्री की है। लेटेस्ट प्राइमबुक 4जी लैपटॉप में MediaTek Kompanio 500 प्रोसेसर, 11.6 इंच स्क्रीन और ऐंड्रॉयड 11 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि यह लैपटॉप 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। खासतौर पर छात्रों को ध्यान में रखकर बनाए गए प्राइमबुक 4जी की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… PrimeBook 4G में MDM फीचर दिया गया है जिसके जरिए यूजर्स खतरनाक ऐप्स से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह फीचर इसके अलावा सेफ ब्राउजिंग, हिस्ट्री एक्सेस, यूजेस लिमिट और पेरेंटल कंट्रोल ऑफर करता है। लैपटॉप में यूजर्स जरूरत के हिसाब से कस्टमाज्ड कीबोर्ड और टचपैड सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। PrimeBook 4G Laptop Specifications प्राइमबुक 4G लैपटॉप में 11.6 इंच IPS LCD स्क्रीन दी गई है जो 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलशून ऑफर करती है। इस बजट लैपटॉप में मीडियाटेक इंटिग्रेटेड ARM माली G72 GPU दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए 4G कार्ड, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read कोर्ट में मोबाइल फोन और इंटरनेट पर काम कर सकते हैं वकील, टेक्नोलॉजी पर क्या बोले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लेटेस्ट प्राइमबुक 4जी में एक यूएसबी 3.0, मिनी HDMI, माइक्रोएसडी, सिम कार्ड, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, यूएसबी 2.0 और चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह लैपटॉप ऐंड्रॉयड 11 बेस्ड PrimeOS के साथ आता है। लैपटॉप में 10000 से ज्यादा ऐंड्रॉयड ऐप्स का एक्सेस मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो PrimeBook 4G लैपटॉप में 4GB रैम के साथ 64 व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। डिवाइस को पावर देने के लिए 4000mAh की बैटरी दी गई है जिससे 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है। इस लैपटॉप में 2 मेगापिक्सल का कैमरा और बिल्ट-इन स्पीकर्स मिलते हैं। Also Read 6000mAh बैटरी, 10.1 इंच बड़ी स्क्रीन वाला नया डिवाइस, दाम 13000 रुपये से कम PrimeBook 4G लैपटॉप में PrimeOS Special KB शॉर्टकट के साथ QWERTY कीबोर्ड दिया गया है। इसका डाइमेंशन 281 X 192 X 19.3 मिलीमीटर और वज़न 1.065 किलोग्राम है। यह लैपटॉप मेड इन इंडिया है और 1 साल की वारंटी ऑफर करता है। PrimeBook 4G Price in India प्राइमबुक 4G ऐंड्रॉयड लैपटॉप को स्पेशल लॉन्च प्राइस के तहत 14,990 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा लैपटॉप को नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर पर लेने का मौका है। जबकु 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट की रेगुलर कीमत 16,990 रुपये है। वहीं 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट 18,990 रुपये में मिलेगा। यह लैपटॉप रॉयल ब्लैक कलर में आता है और ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart.com पर 11 मार्च 2023 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram