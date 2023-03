प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) देश के उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। लाखों लोग पीएम मोदी से मिलकर अपने मन की बात कहना चाहते हैं। पीएम फिलहाल देश में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। लोग उनसे मिलना चाहते हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं- जैसे कि उनके फैसलों की आलोचना, उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का फीडबैक, शिकायत या फिर कई फरियाद।

पीएम मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में डिजिटल क्रान्ति को बढ़ावा दिया है। वो टेक्नोलॉजी के जरिए विकास की बात करते हैं और लोगों से कनेक्ट होने के लिए हर महीने ‘मन की बात’ भी करते हैं। अगर आप भी देश के पीएम मोदी से संपर्क करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं।

सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर पीएम मोदी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। और वह सोशल मीडिया पर ऐक्टिव रहने वाले दुनिया के सबसे ऐक्टिव और रिस्पॉन्सिव नेताओं में से एक हैं। आप उनसे उनके वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

फेसबुक (Facebook): https://www.facebook.com/narendramodi

ट्विटर (Twitter): https://twitter.com/narendramodi

इंस्टाग्राम (Instagram): https://www.instagram.com/narendramodi

यूट्यूब (YouTube): https://www.youtube.com/user/narendramodi

पीएमओ फेसबुक पेज (PMO Facebook Page): https://www.facebook.com/pmoindia

पीएमओ ट्विटर पेज (PMO Twitter Page): https://twitter.com/pmoindia

पीएमओ यूट्यूब चैनल (PMO YouTube Channel): https://www.youtube.com/pmoindia

आप चाहें तो पीएम मोदी को ट्वीट में टैग भी कर सकते हैं- @PMOIndia or @Narendramodi

ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी से आमने-सामने बात करना और सभी का जवाब देना संभव नहीं है। पीएम के लिए आने वाले मैसेज को मॉनिटर करने और जवाब देने के लिए एक टीम है जिनसे वह रेगुलर अपडेट लेते हैं और कई सारे मैसेज व शिकायतों का जवाब भी देते हैं।

ईमेल पर पीएम मोदी से संपर्क करने का तरीका

प्रधानमंत्री के ऑफिस से connect@mygov.nic.in पर ईमेल करके भी संपर्क किया जा सकता है। यह अकाउंट खासतौर पर जनता से बातचीत के लिए है।

इसके अलावा पीएम मोदी से इन ईमेल आईडी पर भी संपर्क किया जा सकता है

narendramodi1234@gmail.com and his PMO email id: connect@mygov.nic.in.

पीएम मोदी को पत्र लिखकर करें संपर्क

अगर आप पीएम मोदी को पत्र लिखना चाहते हैं तो उनसे ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं।

पता- Web Information Manager, South Block, Raisina Hill, New Delhi -110011 — Phone Number – +91-11-23012312

फैक्स (Fax) – +91-11-23019545 , 23016857.

अगर आप पीएम मोदी को https://pmindia.gov.in के जरिए कोई खत लिखते हैं तो आपको ‘Honourable Prime minister of India’ लिखकर खत को उनके आधिकारिक एड्रेस- residence–7, Race Course Road, New Delhi का जिक्र करना होगा। इसके बाद यह चिट्ठी सीधे पीएम मोदी तक पहुंच जाएगी।

पीएम मोदी तक ऐसे पहुंचाएं अपनी शिकायत

प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से संवाद के लिए ई-गवर्नेंस सिस्टम का भी सहारा लिया है। पब्लिक ग्रीवांस के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके जरिए आप अपनी शिकायत पीएम को भेज सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर सुझाव, फीडबैक, समस्या, विश, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आदि काम भी किए जा सकते हैं।

पीएम ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट – https://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx

शिकायत के लिए लिंक- https://pmopg.gov.in/CitizenReforms/Registration/Index

ये हैं पीएम मोदी के फोन नंबर

अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी से कॉन्टैक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका यानी फोन करना चाहते हैं तो उनके घर व ऑफिस का नंबर उपलब्ध है। यहां आप फोन पर या फैक्स करने अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं।

PMO: 011-23012312

PMO Fax: 011-23016857

पीएम मोदी के कॉन्टैक्ट नंबर: 011-23015603, 11-23018939, 011-23018668

PMO हेल्पलाइन: +91-1800-110-031