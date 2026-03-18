Poco X8 Pro Series Launched: पोको ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन्स Poco X8 Pro 5G और Poco X8 Pro Iron Man Edition लॉन्च कर दिए हैं। नई पोको एक्स सीरीज के फोन्स में 50MP प्राइमरी कैमरा, 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 12GB रैम ऑप्शन मिलते हैं। Poco X8 Pro 5G स्मार्टफोन को 6500mAh बड़ी बैटरी और Pro Max वेरियंट को 9000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। जानें पोको स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स से जुड़ी हर जानकारी…

Poco X8 Pro Series Price

पोको एक्स8 प्रो 5G के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 32,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 35,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि भारत में Poco X8 Pro 5G Iron Man Edition के 12 जीबी रैम व 256 जबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 37,999 रुपये है।

Poco X8 Pro Max 5G के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 42,999 रुपये है। वहीं टॉप-एंड 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 46,999 रुपये में पेश किया गया है। कंपनी HDFC Bank, ICICI Bank और SBI कार्ड्स के जरिए 3000 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। नए फोन्स की बिक्री 23 मार्च से फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। Poco X8 Pro 5G को ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट कलर में जबकि Poco X8 Pro Max 5G को ब्लैक, ब्लू और व्हाइट शेड में पेश किया गया है।

Poco X8 Pro Series Specifications

पोको एक्स8 प्रो मैक्स 5जी और पोको एक्स8 प्रो 5जी स्मार्टफोन्स ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड HyperOS 3 के साथ आता है। दोनों फोन्स डुअल सिम सपोर्ट करते हैं। Poco X8 Pro Max 5G में 6.83 इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है।

Poco X8 Pro 5G में 6.59 इंच AMOLED स्क्रीन है जो मैक्स वेरियंट जितनी रिफ्रेश रेट और रेजॉलूशन स्टैंडर्ड सपोर्ट करती है। टेक कंपनी का दावा है कि ये दोनों हैंडसेट डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग सपोर्ट करते हैं। पोको के इस हैंडसेट में 3nm ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 12GB रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है।

पोको एक्स8 प्रो 5G में 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट है। डिवाइस में 12GB तक रैम व 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प दिया गया है। प्रो मैक्स में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है।

Poco X8 Pro series में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जो रियर पर पिल-शेप वाले कैमरा मॉड्यूल के अंदर मिलते हैं। इन दोनों हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50MP प्राइमरी रियर कैमरा है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ आता है। डिवाइस में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरे हैं। Poco X8 Pro series में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। हैंडसेट से 4K/60 fps पर वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Poco X8 Pro Max 5G को पावर देने के लिए 9000mAh बड़ी बैटरी जबकि Poco X8 Pro 5G में 6500mAh बड़ी बैटरी दी गई है। पोको के ये दोनों स्मार्टफोन्स 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि प्रो मैक्स मॉडल से सामान्य इस्तेमाल के साथ तीन दिन से ज्यादा की बैटरी लाइफ, 18 दिन का स्टैंडबाय टाइम मिलने का दावा है। कंपन का कहना है कि सिंगल चार्ज में फोन से करीब 30 घंटे तक ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा।