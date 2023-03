Poco X5 vs Realme 10 Pro: रियलमी और पोको के 5G स्मार्टफोन में किसे खरीदना फायदे का सौदा? जानें कौन बेस्ट

Poco X5 vs Realme 10 Pro: पोको एक्स5 और रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए किसे खरीदना है बेस्ट?

पोको एक्स5 और रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन को 20,000 रुपये से कम में लिया जा सकता है।

POCO X5 vs Realme 10 Pro Comapred: Poco ने हाल ही में भारत में अपना नया स्मार्टफोन POCO X5 5G लॉन्च किया है। X-Series के इस नए पोको स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज़ AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पोको के इस स्मार्टफोन को बाजार में पहले से मौजूद रियलमी स्मार्टफोन (Realme Smartphone) रियलमी 10 प्रो (Realme 10 Pro) से टक्कर मिलेगी। Poco और Realme के दोनों फोन 20,000 रुपये से कम दाम में आते हैं। जानें इन दोनों फोन में कौन है बेस्ट? करते हैं फीचर्स, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर इनकी तुलना… POCO X5 vs Realme 10 Pro पोको एक्स5 स्मार्टफोन को 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट और 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन को 21 मार्च 2023 से 6 जीबी रैम वेरियंट को 18,999 रुपये और 8 जीबी रैम वेरियंट को 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। ICICI बैंक ऑफर के साथ फोन को 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लेने का मौका है। रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन को दिसंबर में दो स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया था। 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 18,999 रुपये है। जबकि टॉप-ऐंड 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट 19,999 रुपये में आता है। Also Read Google का बड़ा प्लान! आ रहा फोल्ड होने वाला पहला Pixel Fold स्मार्टफोन, जानें क्या होगा खास POCO X5 vs Realme 10 Pro पोको एक्स5 और रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन 20,000 रुपये से कम वाली कैटिगिरी में आते हैं। पोको एक्स5 5जी में रियर पर सिग्नेचर ब्लैक बार दिया गया है। फोन में पिनहोल डिस्प्ले है जिस पर बीच में कटआउट दिया गया है। Also Read 9000 रुपये से कम वाले Lava Yuva 2 Pro की पहली सेल आज, इसमें है 5000mAh बैटरी रियलमी 10 प्रो में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। दोनों कैमरे अलग-अलग दिए गए हैं और फोन में कोई कैमरा आइलैंड नहीं दिया गया है। रियलमी ने बैक पैनल पर बड़े कैमरा कटआउट दिए गए हैं। POCO X5 vs Realme 10 Pro नए पोको एक्स5 5ज में 6.67 इंच एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़, टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन ऑफर करती है। रियलमी 10 प्रो में 6.72 इंच डिस्प्ले पैनल दिया गया है और यह फुलएचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़, टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। फोन में 1mm अल्ट्रा-स्लिम बेज़ल दिए गए हैं। POCO X5 vs Realme 10 Pro पोको एक्स5 5जी में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है। फोन ऐंड्रॉयड 13 ओएस के साथ आता है। हैंडसेट को 6 जीबी रैम व 8 जीबी रैम ऑप्शन के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में 5 जीबी तक Turbo RAM सपोर्ट मौजूद है। रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिलता है। लेकिन फोन सिर्फ 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में ही उपलब्ध है। इस फोन में वर्चुअल रैम का विकल्प नहीं मिलता है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड रियलमी UI 4.0 के साथ आता है। POCO X5 vs Realme 10 Pro कैमरे की बात करें तो लेटेस्ट पोको एक्स5 5जी में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ आता है। पोको और रियलमी के इन दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं रियलमी 10 प्रो स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। POCO X5 vs Realme 10 Pro यूजर इंटरफेस की बात करें तो पोको एक्स5 5जी स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 13 के साथ आता है। Realme 10 Pro 5G में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड रियलमी UI 4.0 स्किन मिलती है। POCO X5 vs Realme 10 Pro पोको एक्स5 और रियलमी 10 प्रो को पावर देने के लिए पावर देने के लिए 5000mAh बैटरी दी गई है। यह फोन 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

