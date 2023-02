Poco X5 Pro vs Redmi Note 12 Pro vs Realme 10 Pro Plus: Poco X5 Pro के भारत में लॉन्च होने के साथ ही भारत में 20 से 30 हजार रुपये वाले सेगमेंट में प्रतिद्वन्दिता बढ़ गई है। Poco X5 Pro स्मार्टफोन में स्नैपड्रैहन 778G प्रोससेर दिया गया है और इसे बाजार में पहले से मौजूद रेडमी नोट 12 प्रो और Realme 10 Pro Plus से टक्कर मिलेगी। इन दोनों स्मार्टफोन मे पावरफुल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर दिया गया है।

अगर आप मिड-रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 25000 से कम हैं। लेकिन आप इन तीनों फोन को लेकर असमंजस में हैं तो हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। आइये करते हैं इन फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर इन तीनों डिवाइस की तुलना…

Poco X5 Pro vs Redmi Note 12 Pro vs Realme 10 Pro Plus Design, display

रियलमी 10 प्रो प्लस में ग्लॉसी प्लास्टिक बैक पैनल दिया गया है और इसमें रिफ्लेक्टिव डिजाइन मिलती है। बाजार में मौजूद यह चुनिंदा मिड-रेंज फोन है जो 6.70 इंच 120 हर्ट्ज़ HDR10+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। फोन काफी हल्का है और देखने में प्रीमियम महसूस होता है।

रियलमी 10 प्रो प्लस की तरह ही रेडमी नोट 12 प्रो प्लस को बनाने में भी प्लास्टिक बैक पैनल का इस्तेमाल किया गया है। फोन मैट फिनिश के साथ आता है। फोन प्रीमियम लुक देता है लेकिन प्लास्टिक बैक पैनल पर स्क्रैच आसानी से पड़ जाते हैं। रेडमी ने फोन में कैमरा आइलैंड को भी रीडिजाइन किया है और अब यह फोन में दांये किनारे पर है।

Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन HDR10+ सपोर्ट करती है। इस स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 5 और डॉल्बी विज़न सपोर्ट मिलता है।

बात करें पोको एक्स5 प्रो की तो पोको एक्स4 प्रो में मिलने वाली ग्लास सैंडविच डिजाइन इस बार नहीं है। Poco X5 Pro में मैट फिनिश के साथ प्लास्टिक बैक पैनल दिया गया है। रेडमी नोट 12 प्रो से तुलना करें तो पोको का फोन फ्लैट डिजाइन ऑफर करता है। कंपनी ने कैमरा आइलैंड इस बार फोन में दांयी तरफ दिया है। फोन में 6.67 इंच 120 हर्ट्ज़ HDR10+ एमोलेड डिस्प्ले है जो डॉल्बी विज़न सपोर्ट करती है और गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आती है।

Poco X5 Pro vs Redmi Note 12 Pro vs Realme 10 Pro Plus Performance

रेडमी नोट 12 प्रो और रियलमी 10 प्रो प्लस में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट दिया गया है। वहीं पोको एक्स5 प्रो को थोड़े से पुराने स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। लेकिन बात गेमिंग की हो तो स्नैपड्रैगन 778G बड़े मार्जिन से जीत जाता है। हालांकि, तीनों ही फोन हैंग या फ्रीज नहीं होते। अगर आप मोबाइल गेमिंग के बड़े शौकीन हैं तो Poco X5 Pro साफतौर पर विनर है।

रेडमी नोट 12 प्रो और रियलमी 10 प्रो प्लस में 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। वहीं पोको एक्स5 प्रो को 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है।

रियलमी 10 प्रो प्लस इस लिस्ट में शामिल एकमात्र फोन है जो ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है। वहीं रेडमी नोट 12 प्रो और पोको एक्स5 प्रो को ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड MIUI 13 व MIUI 14 के साथ लॉन्च किया गया है। इन सभी फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई हैं जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Poco X5 Pro vs Redmi Note 12 Pro vs Realme 10 Pro Plus Camera

रेडमी नोट 12 प्रो स्मार्टफोन में OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है। वहीं रियलमी 10 प्रो प्लस और पोको एक्स5 प्रो में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर है लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन सपोर्ट नहीं है। तीनों फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर दिए गए हैं जिनसे फुलएचडी में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

कैमरे की बात करें तो रियलमी 10 प्रो प्लस में दिया गया 108 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। फोन से दिन की रोशनी में बढ़िया तस्वीरें क्लिक होती हैं और डिटेलिंग भी ठूक रहती है। रात में लिए जाने वाले शॉट भी बढ़िया रहते हैं।

Poco X5 Pro vs Redmi Note 12 Pro vs Realme 10 Pro Plus: कौन है बेस्ट?

पोको, रेडमी और रियलमी के इन तीनों फोन को अलग-अलग यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इनकी अपनी खासियत है। रियलमी 10 प्रो प्लस कर्व्ड डिस्प्ले और शानदार कैमरे वाला फोन है और लगभग हर डिपार्टमेंट में बढ़िया है।

लेकिन अगर आप बेस्ट वेल्यू-फॉर-मनी फोन की तलाश में हैं तो Poco X5 Pro बेस्ट है। इसमें स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया गया है। जो मीडियाटेक से बेहतर परफॉर्म करता है।

रेडमी नोट 12 प्रो स्मार्टफोन पोको और रियलमी के बीच अपनी जगह बनाता है। इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है लेकिन डिस्प्ले पोको एक्स5 प्रो को टक्कर देती है। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस और डीसेंट कैमरे वाला फोन चाहते हैं तो इस मिड-रेंज डिवाइस को ले सकते हैं।