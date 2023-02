5000mAh बैटरी वाले Poco X5 5G से उठा पर्दा, इसमें है 256GB स्टोरेज और 8GB रैम

Poco X5 5G Price: पोको एक्स5 5जी स्मार्टफोन को करीब 25 हजार रुपये से कम दाम में उपलब्ध कराया गया है। जानें फोन में क्या-कुछ है खास…

पोको एक्स5 5जी लॉन्च: Poco X5 5G स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है।

Poco X5 5G Launched: पोको ने ग्लोबल मार्केट में अपना Poxo X5 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पावरफुल Poco X5 Pro 5G के साथ पोको एक्स5 5जी से भी पर्दा उठा दिया। पोको एक्स5 5जी में 6.67 इंच फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में 8GB तक रैम, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, ऐंड्रॉयड 12 और 48 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे जैसी खूबियां दी गई हैं। जानें आने वाले पोको एक्स5 5G स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… POCO X5 5G Price पोको एक्स5 5G स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 249 डॉलर (करीब 20,585 रुपये) है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 299 डॉलर (करीब 24,720 रुपये) में आता है। फोन को दुनियाभर के अलग-अलग बाजारों में 7 फरवरी 2023 से खरीदने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। POCO X5 5G specifications पोको एक्स5 5G में 6.67 इंच फुलएचडी+ (1080×2400 पिक्सल) सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 मोबाइल प्लैटफॉर्म मिलता है। हैंडसेट में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो GPU मौजूद है। हैंडसेट में 6 व 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Also Read सस्ते में मिल रहे शाओमी, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग के स्मार्टफोन, जानें ऑफर्स पोको एक्स5 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 12 बेस्ड MIUI 13 के साथ आता है। फोन हाइब्रिड ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में इन्फ्रारेड सेंसर भी मौजूद है। Poco X5 5G में 3.5 एमएम ऑडियो जैक मिलता है। फोन में IP53 रेटिंग दी गई है यानी डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है। Also Read ऐप्पल और सैमसंग में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा Poco X5 5G में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड, अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। हैंडसेट एलईडी फ्लैश के साथ आता है। फोन में अपर्चर एफ/2.0 के साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

पोको के इस फोन का डाइमेंशन 165.88×76.21×7.98 मिलीमीटर और वज़न 189 ग्राम है। कनेक्टविटी के लिए हैंडसेट में 5G SA, ड्यूल 4G voLTE, वाई-फाई 6 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, ग्लोनास, यूएसबी टाइप-सी, एनएफसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

