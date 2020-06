Poco X2 Price in India Flipkart: जानें पोको एक्स2 के बारे में (फोटो- पोको डॉट इन)

Poco X2 Price in India, best phone under 25000: क्या आप भी Poco ब्रांड के पोको एक्स2 स्मार्टफोन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी यह खबर खास आप लोगों के लिए है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एक बार फिर हैंडसेट की कीमत में इज़ाफा किया गया है लेकिन इस बार फोन के 8 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत को बढ़ाया गया है। अब इस हैंडसेट के 8 जीबी रैम मॉडल की नई कीमत क्या है, आइए आपको इस विषय में जानकारी देते हैं।

Poco X2 Specifications

डिस्प्ले: पोको एक्स2 में 6.67 इंच फुल एचडी+ स्क्रीन (1080×2400 पिक्सल) है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है।

Poco X2 processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए पोको एक्स2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू है।

बैटरी क्षमता: फोन में जान फूंकने के लिए 4,500 mAh की बैटरी दी गई है जो 27 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि फोन लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी से लैस है।

कनेक्टिविटी: Poco Smartphone में जीपीएस, ब्लूटूथ, 4जी वीओएलटीई, यूएसबी टाइप सी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और वाई-फाई 802.11 एसी सपोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Poco X2 Camera

फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। 64MP Sony IMX686 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.89 है। 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

2MP डेप्थ कैमरा सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर भी मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है।वीडियो कॉलिंग के लिए डुअल-सेल्फी कैमरा मिलेगा, 20MP प्राइमरी कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर है। फोन RAW इमेज कैप्चर और 960FPS स्लो-मोशन कैप्चर और VLOG Mode जैसे फीचर्स के साथ आता है।

डाइमेंशन: फोन की लंबाई-चौड़ाई 165.3×76.6×8.79 मिलीमीटर और वज़न 208 ग्राम है।

Poco X2 Price in India

पोको एक्स2 के 8 जीबी रैम/256 जीबी स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत में इज़ाफा हुआ है। अब इस मॉडल को 20,999 रुपये के बजाय 21,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका मतलब हैंडसेट की कीमत में 500 रुपये का इज़ाफा हुआ है।

वहीं, दूसरी तरफ फोन के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट और 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है और इन मॉडल्स को अब भी क्रमश: 17,499 रुपये और 18,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

