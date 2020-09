Poco M2 Price in India के बारे में जानें (फोटो- पोको)

Poco M2 vs Redmi 9 Prime: हैंडसेट निर्माता कंपनी पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन पोको एम2 भारत में लॉन्च कर दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये लेटेस्ट मोबाइल Poco M2 Pro का कमज़ोर वेरिएंट है। फोन की कुछ अहम खासियतों की बात करें तो ग्राहकों को इस मोबाइल में क्वाड रियर कैमरा सेटअप, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और बड़ी बैटरी मिलेगी। कीमत और फीचर्स के मामले में पोको एम2 और रेडमी 9 प्राइम में से कौन सा स्मार्टफोन है ज्यादा दमदार, जानें।

Poco M2 Specifications vs Redmi 9 Prime Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले की बात करें तो डुअल-सिम (नैनो) वाला पोको एम2 फोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई पर चलता है। फोन में 6.53 इंच फुल-एचडी + (1,080×2,340 पिक्सल) डिस्प्ले है। दूसरी तरफ डुअल-सिम (नैनो) वाला रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित मीयूआई 11 पर चलता है। इस रेडमी फोन में 6.53 इंच फुल-एचडी+ आईपीएस डिस्प्ले है। प्रोटेक्शन के लिए दोनों ही स्मार्टफोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल हुआ है।

Poco M2 vs Redmi 9 Prime: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए पोको एम2 में मीडियाटेक हीलियो जी80 प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए माली जी52 जीपीयू है। फोन में 6 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

Redmi 9 Prime Price के बारे में जानें (फोटो- रेडमी) Redmi 9 Prime Price के बारे में जानें (फोटो- रेडमी)

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी80 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

पोको एम2 बनाम रेडमी 9 प्राइम: कनेक्टिविटी

इस लेटेस्ट पोको मोबाइल फोन में ग्राहकों को डुअल-बैंड वाई-फाई, डुअल वीओएलटीई, 4जी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जीपीएस, आईआर ब्लास्टर, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप सी पोर्ट शामिल है।

दूसरी तरफ, रेडमी 9 प्राइम में 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाई-फाई 802.11एसी, जीपीएस/ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और आईआर ब्लास्टर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

बैटरी क्षमता: पोको एम2 में 5,000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्पलैश रेसिस्टेंट के लिए फोन P2i कोटिंग के साथ आता है।

दूसरी तरफ,इस रेडमी 9 प्राइम में जान फूंकने के लिए 5,020 mAh की बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। हालांकि, फोन के साथ 10 वॉट का चार्जर मिलता है।

कैमरा

पोको एम2 के बैक पैनल पर चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है जो फोन के फ्रंट में दिए नॉच में जगह मिली है।

दूसरी तरफ, रेडमी मोबाइल के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, प्राइमरी कैमरा सेंसर 13MP का है। 118 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है। इसके अलावा 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा।

Poco M2 Price in India vs Redmi 9 Prime Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, पिच ब्लैक, स्लेट ब्लू और ब्रिक रेड। पोको एम2 के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये तो वहीं फोन के टॉप वेरिएंट में 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज है। पोको स्मार्टफोन के टॉप वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये तय की गई है। पोको एम2 की बिक्री 15 सितंबर दोपहर 12 बजे ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर शुरू होगी।

दूसरी तरफ, रेडमी 9 प्राइम के चार कलर वेरिएंट हैं, स्पेस ब्लू, मिंट ग्रीन, मैट ब्लैक और सनराइज़ फ्लेयर। रेडमी 9 प्राइम के 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है।

