Best Smartphones under 15000: जानें, स्मार्टफोन्स के बारे में (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

Best Smartphones under 15000, best mobiles under 15000: यदि आपका बजट 15 हजार रुपये से कम में है तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आज आपको इस प्राइस रेंज़ में आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

POCO M2 Pro Price in India

इस साल जुलाई में पोको एम2 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। पोको एम2 प्रो के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। वहीं, इस फोन के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 14,999 रुपये है।

डिस्प्ले: इस Poco Mobile फोन में 6.67 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है। फोन 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ आता है।

Poco M2 Pro Battery: फोन में जान फूंकने के लिए 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Poco M2 Pro Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 618 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है। साथ में 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Best Phones under 15000: Poco M2 Pro Camera

फोन के पिछले हिस्से में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है। अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस के साथ 8MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर, 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, यह प्रीलोडेड नाइट मोड सपोर्ट करता है।

Realme 6i Price in India

याद करा दें की रियलमी 6आई स्मार्टफोन को पिछले महीने भारत में लॉन्च किया गया था। इस Realme Mobile के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है। इस फोन के 6 जीबी रैम मॉडल का दाम 14,999 रुपये है।

डिस्प्ले: इस Realme Phone में 6.5 इंच फुल एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5 प्रतिशत है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है।

Realme 6i Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी90टी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 6 जीबी तक रैम और 64 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: रियलमी 6आई में जान फूंकने के लिए 4300 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Best Mobiles under 15000: Realme 6i Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी 6आई के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा सेंसर 48MP का है, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, अपर्चर एफ/2.3 है।

2MP का पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.4। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.0 है।

Redmi Note 9 Pro Price in India

Xiaomi ब्रांड के इस Redmi Mobile फोन को इस साल के शुरुआत में लॉन्च किया गया था। 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये, 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। इस फोन के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 16,999 रुपये है।

फोन में 6.67 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले दिया गया है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी प्रोसेसर दिया गया है जो गेमिंग के लिए अच्छा है।

फोन के बैक पैनल पर 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है।

बैटरी क्षमता की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 5020 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy M21 Price in India

Samsung M21 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अमेज़न पर 13,999 रुपये में मिल रहा है। फोन में 6.4 इंच फुल-एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 20MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है। फोन में जान फूंकने के लिए 6,000 mAh की बैटरी दी गई है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Vivo Y30 Price in India

वीवो वाई30 स्मार्टफोन पिछले महीने भारत में लॉन्च किया गया है। इस फोन के 4 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा।

फोन में 6.47 इंच फुल-एचडी+ डिस्प्ले (1560 x 720 पिक्सल) है। सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो पी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। फोन में 5,000 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करेगी।

