Poco F5, Poco F5 Pro: लॉन्च से पहले शाओमी की वेबसाइट पर लिस्ट हो गए पोको के नए स्मार्टफोन, जानें सारे फीचर्स

Poco F5, Poco F5 Pro Listed: पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो स्मार्टफोन को 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो स्मार्टफोन ऑनलाइन लिस्ट (फोटो-Financialexpress.com)

Poco F5, Poco F5 Pro announced: Poco F5 Series के बारे में पिछले काफी समय से लगातार जानकारी सामने आ रही है। इस सीरीज दो स्मार्टफोन- Poco F5 और Poco F5 Pro से 9 मई को पर्दा उठाया जाना है। लेकिन लॉन्च से पहले पोको के इन दोनों फोन को फुल स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन, स्टोरेज और कलर वेरियंट के साथ शाओमी की UAE की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। इस लिस्टिंग से बस हैंडसेट की कीमत और उपलब्धता के बारे में पता नहीं चला है। बता दें कि भारत में भी पोको एम5 स्मार्टफोन 9 मई 2023 को ही लॉन्च होना है। जानें लिस्ट हुए पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो के बारे में विस्तार से… Poco F5 Pro full specs, features पोको एफ5 प्रो में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो WQHD+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। डिस्प्ले 480 हर्ट्ज़ तक का टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है और यह HDR10+ व कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आती है। स्मार्टफोन में डिस्प्ले पर होल-पंच कट आउट दिया गया है जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। पोको के इस फोन में इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Poco F5 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 12 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया नहीं जा सकता। पोको के इस हैंडसेट में 67W फास्ट वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग मिलती है जबकि पावर देने के लिए डिवाइस में 5160mAh की बैटरी मौजूद है। फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 सॉफ्टवेयर के साथ आता है। Also Read सालभर रिचार्ज की छुट्टी! 365 दिन तक डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और फ्री ऑफर्स पोको एफ5 प्रो में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। हैंडसेटअपर्चर एफ/1.79 और OIS के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर सेंसर दिया गया है। फोन में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। लिस्टिंग में दावा किया गया है कि पोको केइस फोन से AI 8K video @24fps रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्मार्टफोन में Hi-Res ऑडियो और डॉल्बी एटमस सपोर्ट के साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा IR ब्लास्टर, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी और IP53 स्प्लैश-प्रूफ प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पोको एफ5 प्रो को व्हाइट और ब्लैक कलर में लिस्ट किया गया है। Also Read गजब हो गया! लॉन्च से पहले लीक हो गए Oppo F23 5G के दाम और फीचर्स, लॉन्च डेट का भी चला पता Poco F5 full specs, features पोको एफ5 में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। डिस्प्ले का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है और प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और यह HDR10+ व डॉल्बी विज़न प्लेबैक सपोर्ट के साथ आती है। फोन में एक होल पंच कटआउट है जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। पोको के इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Plus gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट 12 जीबी रैम व 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज एक्सपेंडेबल नहीं है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 के साथ आता है। Poco F5 में अपर्चर एफ/1.79 और OIS के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। फोन से 30fps पर 4K शूट किया जा सकता है। पोको एफ5 में ड्यूल स्पीकर्स, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर, ब्लूटूथ 5.3, NFC और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पोको एफ5 को ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर में लॉन्च किया गया है।

