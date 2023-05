इंतजार खत्म! 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला Poco F5 भारत में लॉन्च, जानें दाम व सारे फीचर्स

Poco F5, Poco F5 Pro Launched: पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो स्मार्टफोन में 6.67 इंच डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च

Poco F5, Poco F5 Pro Launched in India: Poco F5 Series को आखिरकार ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज में कंपनी ने स्टैंडर्ड और प्रो वेरियंट पेश किए हैं। इन दोनों डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया है, जबकि भारत में कंपनी ने सिर्फ Poco F5 स्मार्टफोन को उपलब्ध कराया है। पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो चीन में उपलब्ध Redmi Note 12 Turbo और Redmi K60 के अपग्रेड वेरियंट हैं। जानें पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो की कीमत व स्पेसिफिकेशन्स के बारे में… Poco F5 Price in India पोको एफ5 स्मार्टफोन के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 29,999 रुपये जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 33,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक कार्ड के जरिए फोन लेने पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यह स्मार्टफोन इलेक्ट्रिक ब्लू, स्नोस्टोर्म व्हाइट और कार्बन ब्लैक कलर में आता है। हैंडसेट की बिक्री देश में 16 मई से शुरू होगी। ग्लोबल मार्केट में कीमत की बात करें तो 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वाले पोको एफ5 की कीमत 379 डॉलर जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 429 डॉलर है। वहीं पोको एफ5 प्रो के 8 जीबी रैम वेरियंट की कीमत 449 डॉलर और 12 जीबी रैम वेरियंट की कीमत 499 डॉलर रखी गई है। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वाला टॉप-ऐंड वेरियंट 549 डॉलर में आता है। दोनों स्मार्टफोन को 9 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read एक साथ लॉन्च हुए 4 नए पावरफुल स्मार्टफोन, इनमें है 512GB तक स्टोरेज POCO F5, F5 Pro specifications पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो स्मार्टफोन में 6.67 इंच 12-बिट फ्लेक्सिबल OLED स्क्रीन दी गई है। दोनों डिवाइस को 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी विज़न व HDR10+ सपोर्ट करती है। स्टैंडर्ड वेरियंट फुलएचडी+ रेजॉलूशन जबकि प्रो मॉडल WQHD+ रेजॉलूशन सपोर्ट करता है। दोनों फोन में पंच-होल कटआउट और इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Also Read नोकिया फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! 11 मई को भारत में सस्ते Nokia C22 की एंट्री, चार्जिंग की नो टेंशन! कैमरे की बात करें तो पोको एफ5 और पोको एफ5 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-ऐंगल और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इन दोनों फोन में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेश सपोर्ट मिलता है। पोको एफ5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। जबकि पोको एफ5 प्रो में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट मिलता है। दोनों फोन में 12 जीबी तक रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में एक लिक्विड कूलिंग वैपॉर चैंबर दिया गया है। स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल को पावर देने के लिए क्रमशः 5000mAh और 5160mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। प्रो वेरियंट 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Poco F5 और Poco 5 Pro में ऐंड्रॉयड 13 OS दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इन स्मार्टफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 एमएम हेडफोन जैक, IR ब्लास्टर, वाई-फाई, ब्लूटूथ, NFC और 5G जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इन दोनों डिवाइस में X-Axis Linear Motor भी मिलती है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram