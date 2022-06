Poco F4 5G, Poco X4 GT: लॉन्च से पहले खुशखबरी! पोको एफ4 5G पर पूरे 2 साल की वारंटी, Poco X3 Pro की वारंटी बढ़ी

Poco F4 5G And Poco X4 GT Will Be Launched on 23 June Today: Poco F4 5G स्मार्टफोन में 67W फास्ट चार्जिंग और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगी।

पोको एक्स4 जीटी और पोको एफ4 5जी स्मार्ट फोन,Poco F4 5G, Poco X4 GT: Poco X4 GT को भी ग्लोबल मार्केट में Poco F4 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा।

