Poco C3 vs Realme C15: हैंडसेट निर्माता कंपनी Xiaomi के सब-ब्रांड पोको का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन पोको सी3 भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस Poco Mobile फोन की मार्केट में सीधी भिड़ंत Realme ब्रांड के मोबाइल रियलमी सी15 से होगी। दोनों ही मोबाइल फोन में एक समान स्पेसिफिकेशन मिलते हैं।

कीमत और फीचर्स के मामले में Poco C3 और Realme C15 में से कौन है ज्यादा दमदार, आइए जानते हैं विस्तार से दोनों हैंडसेट के बारे में।

Poco C3 Price in India vs Realme C15 Price in India

पोको सी3 के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 8999 रुपये है।

दूसरी तरफ, रियलमी सी15 के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। वहीं, फोन के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10,999 रुपये है।

Poco C3 vs Realme C15: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाला पोको सी3 स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित MIUI 12 पर काम करता है। फोन में 6.53 इंच एचडी+ (720×1,600 पिक्सल) एलसीडी डिस्प्ले है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

दूसरी तरफ, डुअल-सिम वाला रियलमी सी15 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित रियलमी यूआई पर चलता है। इस रियलमी फोन में 6.5 इंच (720×1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88.7 और ब्राइटनेस 420 निट्स है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है।

पोको सी3 बनाम रियलमी सी15: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

Poco C3 Processor की बात करें तो स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम है और 64 जीबी तक स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, रियलमी फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए मीडियाटेक हीलियो जी35 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम/64 जीबी तक स्टोरेज है।

पोको सी3 बनाम रियलमी सी15: बैटरी क्षमता

पोको सी3 में जान फूंकने के लिए 5,000 mAh की बैटरी दी गई है और यह 10 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ, जान फूंकने के लिए रियलमी सी15 में 6,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, यह 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Poco C3 Camera vs Realme C15 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो पोको सी3 के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है।

इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और इसका अपर्चर एफ/2.2 है।

दूसरी तरफ रियलमी सी15 के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, प्राइमरी कैमरा सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर एफ/2.2। साथ में 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है, अपर्चर एफ/ 2.25 है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.0 है।

