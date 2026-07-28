प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के बाद Meta ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि वीडियो को गलती से प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। Meta ने कहा कि जैसे ही इस त्रुटि का पता चला, वीडियो की समीक्षा की गई और उसे दोबारा बहाल कर दिया गया।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक Meta के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा, “यह कंटेंट गलती से हटा दिया गया था और अब इसे वापस बहाल कर दिया गया है।”
पीएम का कौन सा वीडियो किया था रिमूव?
पिछले गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में चल रहे प्रदर्शनों के बीच इस वीडियो के जरिए छात्रों को सीधे संबोधित करते दिखाई दिए थे। इस करीब 3 मिनट लंबे वीडियो में पीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि सरकार परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं को बेहद गंभीरता से देखती है।
सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलैरिटी है पीएम मोदी
सोशल मीडिया पर पीएम मोदी काफी पॉपुलैरिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक पेज पर करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 105 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। उनके फेसबुक (61 मिलियन) और वॉट्सऐप चैनल (15 मिलियन) पर फॉलोअर्स हैं।
किन मामलों में वीडियो हटाता है मेटा?
अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और स्थानीय कानूनों के आधार पर मेटा उन वीडियो या पोस्ट को प्लेटफॉर्म से हटाता है, जो उसकी नीतियों का उल्लंघन करते हैं। इनमें हिंसा या हिंसा के लिए उकसाने वाला कंटेंट, नफरत फैलाने वाली पोस्ट (Hate Speech), उग्रवाद का समर्थन करने वाली सामग्री, अश्लील या बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट, धमकी, उत्पीड़न या बुलिंग, कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सामग्री, फर्जी या नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाला कंटेंट शामिल है।
हालांकि, यदि किसी तकनीकी या मानवीय गलती के कारण कोई कंटेंट हट जाता है, तो समीक्षा के बाद उसे दोबारा बहाल भी किया जा सकता है।
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आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) अब कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले कुछ सालों की हकीकत बन सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता और Google DeepMind के CEO डेमिस हैसाबिस का मानना है कि AGI अब कुछ ही साल दूर है और यह बिजली या आग की खोज की तरह दुनिया को बदल सकती है। इससे दवा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति संभव होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…