आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) अब कल्पना नहीं, बल्कि आने वाले कुछ सालों की हकीकत बन सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता और Google DeepMind के CEO डेमिस हैसाबिस का मानना है कि AGI अब कुछ ही साल दूर है और यह बिजली या आग की खोज की तरह दुनिया को बदल सकती है। इससे दवा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति संभव होगी।

हालांकि, हैसाबिस ने चेतावनी भी दी है कि AGI जितने बड़े मौके लेकर आएगी, उतने ही बड़े जोखिम भी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा, जैविक खतरों और दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों में AI की बढ़ती क्षमता को देखते हुए मजबूत सुरक्षा इंतजाम और जिम्मेदार विकास बेहद जरूरी है।

अपने ब्लॉग में उन्होंने अमेरिका की अगुवाई में एक अंतरराष्ट्रीय AI स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि सरकारों, वैज्ञानिकों और टेक कंपनियों को मिलकर ऐसे नियम बनाने होंगे, ताकि AGI पूरी मानवता के लिए सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सके।

इंसानी इतिहास का एक अहम पल

नोबेल पुरस्कार विजेता और Google DeepMind के CEO डेमिस हैसाबिस ने अपने ब्लॉग में लिखा, ‘यह इंसानी इतिहास का एक अहम पल है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI), एक ऐसा सिस्टम जो दिमाग की सभी कॉग्निटिव काबिलियत दिखाता है, शायद कुछ ही साल दूर है। जब हम आने वाले दशकों में इस समय को याद करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें एहसास होगा कि हम एक अनोखी चीज के पास खड़े थे – इंसानियत के लिए एक नए दौर की शुरुआत से कम नहीं।’

उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी AGI पर काम करते हुए बिताई है क्योंकि मुझे हमेशा से यह पक्का यकीन रहा है कि अगर इसे जिम्मेदारी से बनाया और इस्तेमाल किया जाए, तो यह अब तक की सबसे फायदेमंद और बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी में से एक साबित होगी।

हैसाबिस ने आगे लिखा, ‘AGI की तुलना आम टेक्नोलॉजिकल खोजों से नहीं की जा सकती, यहां तक ​​कि इंटरनेट या मोबाइल जैसी बड़ी खोजों से भी नहीं – यह बिजली या आग की खोज जैसा ही है। अगर आप इसके बारे में सोचें, तो हमने असल में रेत को सोचने पर मजबूर करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। यह कमाल है।

इस टेक्नोलॉजी का असर इतना बड़ा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। यह हमें समाज की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, जैसे दवा की खोज में तेजी लाना, नए क्लीन एनर्जी सोर्स बनाना और नए एडवांस्ड मटीरियल बनाना। हम एक ऐसे पॉइंट पर भी पहुंच सकते हैं जहां रिसोर्स इंसानी तरक्की के लिए रुकावट नहीं रहेंगे, जिससे बहुतायत का एक अद्भुत नया दौर शुरू होगा।’

AGI के बढ़ते खतरे, तुरंत कदम उठाने की जरूरत

डेमिस हैसाबिस ने कहा कि AI अभी से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन AGI के करीब पहुंचते समय जोखिम भी तेजी से बढ़ेंगे। उनके मुताबिक, फ्रंटियर AI मॉडल पहले ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खतरे पैदा कर रहे हैं। भविष्य में न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल रिस्क भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार खुद को बेहतर बनाने वाले AI सिस्टम पर मजबूत सुरक्षा उपाय (Safeguards) और प्रभावी नियंत्रण जरूरी होगा। हैसाबिस का मानना है कि AI से जुड़े तकनीकी जोखिमों को इंसानी सूझबूझ और वैश्विक सहयोग से कम किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि AI डेवलपमेंट की रफ्तार हमारी समझ से आगे निकल रही है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय जिम्मेदार और सुरक्षित विकास पर जोर देना चाहिए।

क्या है फ्रंटियर AI स्टैंडर्ड्स बॉडी का प्रस्ताव?

अमेरिका की अगुवाई में एक स्वतंत्र Frontier AI Standards Body बनाने का सुझाव। यह संस्था सबसे एडवांस AI मॉडल्स की सुरक्षा और क्षमताओं की जांच करेगी। साइबर सुरक्षा, जैविक खतरे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। जो AI मॉडल तय मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हें ही ‘फ्रंटियर मॉडल’ माना जाएगा। फ्रंटियर AI लैब्स को मॉडल कार्ड जारी करने, मजबूत साइबर सुरक्षा रखने और सेफ्टी रिसर्च में निवेश जैसी बेस्ट प्रैक्टिस अपनानी होंगी। शुरुआत में लैब्स स्वेच्छा से रिलीज से 30 दिन पहले अपने मॉडल समीक्षा के लिए साझा करेंगी। बाद में इसे अमेरिकी बाजार के लिए अनिवार्य बनाया जा सकता है।

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