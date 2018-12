Youtube पर इस वीडियो को लोगों ने सबसे ज्यादा किया Dislike

हर साल की तरह दिसंबर इस साल भी ऐन्डिंग लिस्ट से भरा है। इस साल के गूगल ईयर में सर्च टेबल पर एक वीडियो है। हालांकि इस वीडियो को यूट्यूब पर खास पसंद नहीं किया गया है। दरअसल यह वीडियो एक अलग ही वजह के कारण इस जगह है, इस वीडियो को साल 2018 में सबसे ज्यादा नापसंद किया गया है। यूट्यूब रिवाइंड 2018 वीडियो ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वीडियो को पिछले 2 हफ्तों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने Dislike किया है। इसने जस्टिन बीबर के 98 लाख नापसंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

लाइक्स काउंटर के मुताबिक यूट्यूब पर इस वीडियो को अब तक 10,137,758 से ज्यादा डिस्लाइक मिल चुके हैं। वहीं इस वीडियो को 22 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है। इसके अलावा 16,61,821 लोगों ने अब तक इस पर कमेंट किए हैं। जस्टिन बीबर के बेबी सॉन्ग को अब तक 99,02,286 डिस्लाइक मिल चुके हैं। यूट्यूब रिवाइंड वीडियो को बहुत से लोगों द्वारा पसंद नहीं किया गया है क्योंकि कई क्रिएटर्स को छोड़ दिया गया था, जिनमें प्यूडीपी शामिल है, जोकि एक इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पर प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा यूजर बेस है। यूट्यूब ने सुरक्षित खेलने की कोशिश की है और गैर-विवादास्पद क्रिएटर्स को शामिल किया जोकि कई दर्शकों द्वारा पहचानने योग्य भी नहीं हैं।

वीडियो में विल स्मिथ, लीजा कोशी और सुपरवॉमन जैसे चेहरे दिखाए गए हैं, हालांकि पूरा वीडियो फोर्थनाइट, के-पॉप और यहां तक ​​कि बीटीएस फेंडम संदर्भ भी लाता है – यह यूट्यूब के लिए जरूरी नहीं है। यूट्यूब रिवाइंड 2018 वीडियो, यूट्यूब के भीतर की संस्कृति का प्रतिबिंब होने की उम्मीद थी, लेकिन यह इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है।

यूट्यूब ने वीडियो देखने, साझा करने, कमेंट करने और लाइक करने के आधार पर टॉप 10 ट्रेंडिंग वीडियो की लिस्ट भी जारी है। किली जेनर की ‘To our daughter’ टाइटल वाली वीडियो इस साल वर्ल्ड चार्ट में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर ड्यूड परफेक्ट की Real Life Trick Shots 2 वीडियो है। तीसरे नंबर पर डेविड डोब्रिक की We broke up वीडियो है। सोनेल ऑफिशियल की Walmart Yodelling kid चौथे नंबर पर है। पांचवे नंबर पर AsapSCIENCE की Do you hear Yanny or Laurel? (Solved with Science) वीडियो है। यूट्यूब रिवाइंड 2018 वीडियो नीचे देखा जा सकता है:

