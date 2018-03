Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Note 5 Sale: जल्दी नहीं होगा आउट ऑफ स्टॉक, आसानी से ऐसे खरीदें!

Xiaomi Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro Sale: शियोमी रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो की आज (7 मार्च) सेल है। इस फोन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और सिर्फ वही लोग ऑर्डर कर सकें इसके लिए कंपनी ने एक कवायद शुरू की है। आज इस फोन को खरीदने पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हाल ही में लॉन्च रेडमी नोट 5 प्रो स्मार्टफोन की कुछ आगामी सेल के लिए COD का ऑप्शन नहीं देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी शियोमी इंडिया के डायरेक्टर, मनु जैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी। मुन जैन ने अपने ट्वीट में लिखा कि रिसेलिंग को रोकने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने रेडमी नोट 5 प्रो की शुरुआती कुछ बिक्री के दौरान COD (कैश ऑन डिलीवरी) पेमेंट ऑप्शन को हटाने का फैसला किया है, जिससे असली ग्राहकों को हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बेहतर मौका मिलेगा।

कंपनी का मानना है कि कुछ दुकानदार शियोमी के स्मार्टफोन्स ऑनलाइन खरीदते हैं और फिर उसे ऑफलाइन से बेचते हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्रो की पहली सेल में 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स उपलब्ध कराने के बावजूद भी बहुत से ग्राहक इस खरीद नहीं पाए। इसके अलावा, कंपनी ने वेबसाइट पर कहा है, “रेडमी नोट 5 प्रो की रिसेलिंग को रोकने के लिए Mi.com और फ्लिपकार्ट पर कुछ आगामी सेल के लिए COD भुगतान विकल्प को हटाने का निर्णय लिया है। यह हमारे एमआई फैंस को हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए बेहतर अवसर देगा।

