Xiaomi Redmi Mi 6, Redmi Mi 6A, Redmi Mi 6 Plus Price in India, Specifcations Launch Live Updates: Xiaomi, Redmi अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए एक इवेंट आयोजित किया है। कंपनी अब अपने स्मार्टफोन्स की नई सीरिज लॉन्च करने जा रही है। कंपनी आज 12 जून को अपना एक नहीं 3 फोन लॉन्च कर सकती है। इवेंट दिन में 11.30 बजे शुरू होगा। कंपनी 6 सीरिज को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी Redmi 6, Redmi 6A और Redmi 6 Plus या Redmi 6 Pro लॉन्च करने जा रही है। रेडमी 6 के टॉप वेरिएंट में नॉच डिस्प्ले मिल सकती है।

Redmi की 6 सीरिज के बारे में कुछ लीक्स भी सामने आ चुके हैं। TENAA साइट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में Redmi 6 में डुअल रियर कैमरा देखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें सिक्योरिटी के लिए रियर में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि शियोमी के आने वाले स्मार्टफोन्स कैमरे में AI फीचर और पोर्टेट मोड के साथ आएंगे। इनकी लाइव लॉन्चिंग देखने के लिए यहां क्लिक करें।

