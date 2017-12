Xiaomi Redmi 5 और 5 Plus की कंपनी ने जारी कीं फोटो, देखिए कैसे हैं ये आने वाले स्मार्टफोन

Xiaomi अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। 7 दिसंबर को यह दोनों फोन लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले ही कंपनी के प्रवक्ता डोनोवान सूंग ने दोनों फोन्स की चार फोटो जारी की हैं। यह दोनों फोन बड़ी डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं। यह फोन 18:9 रेश्यो की डिस्प्ले के साथ आएंगे। इसमें बेजल काफी पतला दिया गया है। पिछले हफ्ते रेडमी 5 को चीन की टेलीकम्युनिकेशंस सर्टिफिकेशन साइट टीना पर देखा गया था। अपनी ट्विटर पोस्ट में सूंग ने कहा, ”क्या सभी लोग नए रेडमी 5 और रेडमी 5 प्लस स्मार्टफोन के लिए तैयार हैं? हम चीन में 7 दिसंबर को ये दो नए डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं। इनकी एक झलक यहां देखें!” इन दोनों डिवाइस को देखने पर डिजाइन संबंधी कोई फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन, इनके स्पेसिफिकेशन में अंतर होने की उम्मीद है।

इन फोन्स में 5.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई हैं। फोन के फ्रंट पर कोई बटन नहीं दिया गया है। इससे डिस्प्ले और बड़ी हो गई है। इन फोन्स की लंबाई-चौड़ाई रेडमी 4 के लगभग बराबर की ही है, लेकिन डिस्प्ले बड़ी है। लीक्स के मुताबिक इन फोन्स की कीमत 1,399 यूआन (करीब 13,600 रुपए) हो सकती है। अभी इन फोन्स को केवल चीन में ही लॉन्च किया जाएगा।

Is everyone ready for the all-new Redmi 5 and Redmi 5 Plus? We’re launching these two new devices in China on Thursday Dec 7. Giving everyone a sneak preview! #Xiaomi pic.twitter.com/ESbaejpTJV

— Donovan Sung (@donovansung) December 4, 2017