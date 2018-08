10 इंच की डिस्प्ले वाला Mi Pad 4 Plus लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने अपना टैबलेट Mi Pad 4 Plus लॉन्च कर दिया है। शियोमी ने जून 2018 में Mi Pad 4 लॉन्च किया था। Mi Pad 4 में 8 इंच की डिस्प्ले दी गई थी। Mi Pad 4 Plus में 10.1 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 16:10 का है। सिक्योरिटी के लिए Xiaomi Mi Pad 4 Plus के फ्रंट पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। पावर बैकअप के लिए 8,620mAH की बैटरी दी गई है। शियोमी का यह टैबलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। इसकी परफॉर्मेंस दमदार करने के लिए टैबलेट में स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट दिया गया है। Xiaomi Mi Pad 4 Plus टैबलेट को अभी केवल चीन में लॉन्च किया गया है।

कीमत: Xiaomi Mi Pad 4 Plus की चीन में कीमत 1,899 चीनी युआन (लगभग 19,300 रुपये) है। यह कीमत 64GB इंटरनल मैमोरी वाले वेरिएंट की है। Xiaomi Mi Pad 4 Plus के 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 2,099 चीनी युआन (लगभग 21,300 रुपए) है। 16 अगस्त से चीन में यह टैबलेट बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Mi Pad 4 Plus ब्लैक और गोल्ड कलर में लॉन्च किया है।

Xiaomi Mi Pad 4 Plus में डुअल सिम 4G एलटीई सपोर्ट दिया गया है। यह गूगल के एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर आधारित MIUI 10 पर काम करेगा। Mi Pad 4 Plus में 10.1 इंच की डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 1920×1200 पिक्सल है। Mi Pad 4 Plus का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यह पैड ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, एड्रीनो 512 जीपीयू और 4GB की रैम दी गई है। Xiaomi Mi Pad 4 Plus 64GB/128GB इंटरनल मैमोरी के साथ आएगा।

कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो Mi Pad 4 Plus में फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। जिसका अर्पचर f/2.0 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसका अर्पचर f/2.0 है। पावर बैकअप के लिए इसमें 8,620mAH बैटरी के साथ आता है।

