Xiaomi भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में इस स्मार्टफोन का ग्लोबल लॉन्च स्पेन में किया गया था। अब इस स्मार्टफोन को भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है। इस स्मार्टफोन को 8 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा। फीचर्स की बात करें तो नए Xiaomi Mi A2 स्मार्टफोन में 5.99 इंच का डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। स्क्रीन 2.5डी कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आएगी। Mi A2 गूगल के एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करेगा। यह एक स्टॉक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा। इसमें ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 512 जीपीयू इंटीग्रेटेड है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को रैम और इंटरनल स्टोरेज के आधार पर 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं।

Xiaomi Mi A2 कीमत: कीमत की बात करें तो इसके 4GB+32GB वेरिएंट की कीमत 249 यूरो (करीब 20,000 रुपए ) वहीं इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 279 यूरो (करीब 22,500 रुपए) और 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 349 यूरो (करीब 28,200 रुपए) रखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत का खुलासा हो चुका है लेकिन अब यह देखना है कि भारत में यह कितनी कीमत में लॉन्च होता है।

WOW! Got my hands on the new #MiA2! We announced the launch of this phone in Spain today.

Mi A2 comes with:

> 12MP + 20MP dual camera

> 20MP AI-powered front camera

> Qualcomm Snapdragon 660

> Android One

And yes! Mi A2 is coming to India on 8th August!

RT if you’re excited! pic.twitter.com/86i5kbBEQe

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 24, 2018