भारत में Xiaomi कंपनी अब रेडमी 7 सीरीज की फोन लॉन्च करने वाली है। हालांकि, उससे पहले रेडमी नोट 5 प्रो फोन पर बड़ी छूट की घोषणा की गई है। कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मंजू कुमार जैन ने रेडमी नोट 5 प्रो पर 4 हजार रुपये छूट की घोषणा की है। मंजू कुमार जैन ने एक ट्वीट कर लिखा है, “Mi फैन्स के लिए RedmiNote5Pro पर 4000 रुपये छूट दी जा रही है। यह एक ऐसा ऑफर है जिसे लेने से आप इंकार नहीं कर सकते! आपको इस डील के लिए बस तीन दिन का इंतजार करना है। अब तक 1 करोड़ रेडमी नोट 5 सीरीज फोन बेचे जा चुके हैं।” बता दें कि भारत में यह फोन मई 2018 में लॉन्च किया गया था।

Mi fans! Here’s the special announcement: #RedmiNote5Pro gets a whopping up to ₹4000 off, an offer you surely can’t refuse!

RT & give me #High5 if you’ve been waiting for this sweet deal! 3 more to go!

PS: 1 Cr #RedmiNote5 series have been sold! Thanks for the love pic.twitter.com/uqKEShEoyn

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 8, 2019