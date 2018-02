Whatsapp Valentine Gift: वॉट्सऐप से ही हो जाएगा पेमेंट, पर अभी सबके लिए नहीं है

WhatsApp ने भी अपने यूजर्स को उस फीचर को दे दिया है जिसका यूजर्स को बेसब्री से इंतजार था। वॉट्सऐप ने UPI पेमेंट फीचर को उपलब्ध करा दिया है। हालांकि अभी यह फीचर इसके बीटा वर्जन पर ही मौजूद है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह वॉट्सऐप पेमेंट फीचर केवल भारत के लिए ही है। वॉट्सऐप के कई बीटा यूजर्स को UPI पेमेंट का ऑप्शन मिल गया है। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगा।

वॉट्सऐप के अपडेट की जानकारी देने वाले WABetaInfo ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपको अभी तक पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है तो 10-12 घंटे इंतजार करें, आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल पेमेंट फीचर एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.18.41 पर मिल रहा है। कई यूजर्स ने पेमेंट ऑप्शन का स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर शेयर किया है। वहीं iOS यूजर्स को पेमेंट का अपडेट V2.18.21 पर मिल रहा है।

आपको बता दें कि वॉट्सऐप के एक और फीचर के बारे में भी पता चला है यह फीचर ग्रुप कॉलिंग का है। अभी इस फीचर की वॉट्सऐप के बीटा वर्जन में टेस्टिंग चल रही है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को काफी सुविधा होगी। मतलब इसमें एक साथ कई लोगों के साथ कॉलिंग की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे की कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। अभी वॉट्सऐप पर एक बार में एक ही व्यक्ति से बात की जा सकती है। WA बीटा इंफो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फिलहाल यह फीचर केवल एंड्रॉयड के लिए दिया जाएगा।

WhatsApp Payments screenshots for the setup — thanks @nagenderraos pic.twitter.com/oqPiIMWnra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 8, 2018