WhatsApp ‘Obsolete Error’: वॉट्सऐप इस्तेमाल करने में आ रही है दिक्कत, तो ऐसे करें दूर

Whatsapp का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही यूजर्स को दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। अब वॉट्सऐप के एंड्रॉयड यूजर्स की एक नई दिक्कत आ रही है। इस एरर का नाम है ‘Obsolete Error’। यह दिक्कत आने पर वॉट्सऐप पूरी तरह बंद हो जाता है। कोई ऑप्शन नहीं आता है। यह दिक्कत आने पर वॉट्सऐप खोलते हैं तो डिस्प्ले पर वॉट्सऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करने के लिए मैसेज आता है, जबकि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे अपडेट या इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। इस प्रॉबलम के बारे में वॉट्सऐप का कहना है कि ‘हमें इसकी जानकारी है। इस प्रॉबलम को दूर कर लिया गया है।” अगर आपके फोन में भी यही दिक्कत आ गई है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रॉबलम को दूर कर सकते हैं।

1- इस प्रॉबलम को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। वहां जाकर अननॉन सोर्स से ऐप इंस्टॉल करने को अलाउ करना होगा। (phone Settings > Security > Allow installation of app from unknown sources)

2- इसके बाद whatsapp.com/android पर जाना होगा। यहां से वॉट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा।

3- डाउनलोड करने के बाद वॉट्सऐप को इंस्टॉल करना है। ऐसा करते ही आपका वॉट्सऐप चलने लगेगा। ऐसे वॉट्सऐप अपडेट करने के बाद पूरा डेटा वैसे ही रहेगा जैसे पहले था।

When I woke up today morning and opened whatsapp, it said The version became obsolete on 13 Jan 2018 and update the app. When I checked in Google play, it says app is updated. Then I re-installed the app, but same message is appearing. What is happening?#whatsappdown pic.twitter.com/STYMuFqwLE

— Rahul Rampure (@RahulRampure) January 13, 2018